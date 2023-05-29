Бывшего главу заказника «Свияжский» осудили за организацию незаконной рыбалки

В Татарстане 42-летнего бывшего руководителя Государственного природного заказника «Свияжский» осудили за превышение должностных полномочий, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

В тот время, когда возглавлял заказник, он организовал незаконную рыбалку для семи рыбаков. Он сообщал им координаты мест, где те потом устанавливали сети, и предупреждал рыбаков о датах, когда в акватории проходят проверки и рейды.

Когда у рыбаков изымали сети и другие средства для незаконной ловли рыбы, экс-глава заказника добивался, чтобы им их вернули, исключая возможность привлечь рыбаков к административной ответственности.

Кроме того, зная, что на особо охраняемой территории в Зеленодольском и Верхнеуслонском районах двое мужчин устанавливают сети, руководитель заказника не передал в суд и правоохранительные органы материалы об этих нарушениях.

Суд приговорил экс-главу заказника к двум годам лишения свободы условно и лишил его права занимать должности на государственной службе.