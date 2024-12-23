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Бывшего главу Среднеуральска задержали по делу о коррупции
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Среднеуральска и депутата местной думы Андрея Зашляпина. Его заподозрили в совершении коррупционного преступления, пишет ТАСС.
«Сотрудники ФСБ России совместно с отделом по расследованию особо важных дел военного следственного управления ЦВО арестовали экс-главу Среднеуральска Свердловской области, депутата местной думы Андрея Аркадьевича Зашляпина», – сообщил источник агентства, указав, что задержание связано с «коррупционным преступлением».
Зашляпин ушел с поста главы города в январе 2021 года. Собеседник агентства отметил, что после его отставки в администрации прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге.
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