Бывшего главу Среднеуральска задержали по делу о коррупции

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Среднеуральска и депутата местной думы Андрея Зашляпина. Его заподозрили в совершении коррупционного преступления, пишет ТАСС.

«Сотрудники ФСБ России совместно с отделом по расследованию особо важных дел военного следственного управления ЦВО арестовали экс-главу Среднеуральска Свердловской области, депутата местной думы Андрея Аркадьевича Зашляпина», – сообщил источник агентства, указав, что задержание связано с «коррупционным преступлением».

Зашляпин ушел с поста главы города в январе 2021 года. Собеседник агентства отметил, что после его отставки в администрации прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге.