Бывшее здание скотобойни в Казани станет объектом культурного наследия

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Здание №3 по улице Тимер Юл в Казани включат в реестр объектов культурного наследия. Объект был построен в конце XIX века и выполнял функции административно-бытового здания городской скотобойни. Положительное заключение экспертизы опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание расположено в границах Ново-Татарской слободы. Как отмечает эксперт, оно было построено в 1889-1898 годах на территории общественной скотобойни. Сначала использовалось в качестве административного, как жилье для персонала, а затем неоднократно меняло свои функции. В связи с этим начальная планировка помещений была видоизменена.

Позднее на территории бойни разместился холодильник, а затем молочная секция для производства и сбыта продукции, цех мороженого и другие объекты.

В 2000-х годах здание вновь стало жилым. С юго-западной стороны размещались два нежилых пристроя. В настоящее время территория не используется.

Здание каменное, двухэтажное с мезонином и надстроенным поздним этажом. Выполнено в типичных формах неоклассицизма второй половины XIX века — в строгих формах, с простой композицией, четкой планировкой, симметрией плана и фасадов, с выверенными пропорциями. Его фасады выполнены из кирпича, окрашены и выделены декоративными элементами. Сохранилась часть исторической чугунной лестницы, ведущая с первого на второй этаж.

По итогам обследования экспертом выявлены утраты фрагментов кладки, выкрашивание кирпичей, выветривание раствора, утраты красочного слоя на фасадах. На исторической лестнице утрачены перила, фрагменты проступей.

Тем не менее бывшее здание общественной скотобойни обладает исторической, архитектурно-градостроительной и культурологической ценностью. Это один из немногих известных образцов промышленной архитектуры XIX века в Татарстане, дошедший до наших дней.