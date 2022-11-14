Бывшее здание «Мебельграда» в Казани продадут за 260 млн рублей

Бывшее здание «Мебельграда» на улице Рахимова, 8 в Казани продадут за 260 млн рублей. Соответствующее объявление о продаже размещено на популярной онлайн-площадке.

Общая площадь объекта, состоящего из трех зданий, составляет свыше 15 тыс. квадратных метров: 7,2 тыс. квадратных метров – трехэтажное основное здание, 7,4 тыс. квадратных метров – четырехэтажный пристрой и 700 квадратных метров – холодный склад.

На участке также имеется парковка на 150 машиномест, которую можно увеличить за счет участка в 1,8 тыс. квадратных метров, а площадь всего земельного участка, на котором расположен объект составляет почти 13 тыс. квадратных метров.

В объявлении указано, что здание оборудовано охранными и пожарными коммуникациями, горячим и холодным водоснабжением, центральной канализацией, интернетом и собственной мини-АТС.

Кроме того, объект оборудован девятью отдельными входами в здание, а также погрузо-разгрузочными воротами и пандусом.