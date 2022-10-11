Бывшее помещение «Бахетле» на Сибирском тракте продают за 173,6 млн рублей

Помещение бывшего магазина «Бахетле» на Сибирском тракте, напротив Советской площади в Казани, выставили на продажу за 173,6 млн рублей. Это следует из объявления, размещенного на онлайн-площадке.

Площадь помещения составляет свыше 1,4 тыс. квадратных метров: часть первого этажа здания площадью 789 квадратных метров и подвальные помещения – 658 квадратных метров. Внутри установлена приточно-вытяжная вентиляция. Кроме того, у помещения есть свой автономный вход для разгрузки.

Отметим, что объект находится в залоге у банка, и сейчас в нем располагается магазин «Магнит».