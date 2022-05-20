Бывшая звезда «Зенит-Казань» Леон рад переносу ЧМ по волейболу из России

Бывший волейболист «Зенит-Казань» Вильфредо Леон заявил, что очень счастлив переносу чемпионата мира по волейболу с территории России. Напомним, что уроженец Кубы является гражданином Польши и выступает за национальную команду этой страны.

Мировое первенство по волейболу должно было пройти в десяти городах России. В том числе, в Казани.

«Не было никого счастливее меня. Мне очень не хотелось ехать в Россию и летать по этой огромной стране на самолётах и заморачиваться из-за смены часовых поясов. Я играл там несколько сезонов и знаю, что это было бы проблемой. Поэтому здорово, что чемпионат будет у нас. В Германии, Болгарии или Италии тоже было бы неплохо, но у себя дома всегда чувствуешь себя лучше, чем дома у друга. Ты король дома, и именно так я себя чувствую, играя в Польше», – заявил кубинец в интервью Sportowe Fakty.

В Казани Леон провел четыре года, выиграв с «Зенитом» все возможные титулы в России, Европе и мире.