Бывшая замглавы АИР РТ возглавила Инвестиционное агентство Краснодарского края

Бывшая заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Марина Епифанцева стала директором Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На должности директора агентства Епифанцева сменила Юлию Приходько, которая ранее была назначена руководителем Департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина прокомментировала назначение своей бывшей подчиненной на новую должность, пожелав ей успешно применять полученные в Татарстане знания и навыки.

«Мы прошли вместе длинный путь – более десяти лет бок о бок работали над повышением инвестпривлекательности Татарстана. За годы совместной работы <...> она проявила себя как увлеченный аналитик, новатор, реформатор и ответственный управленец. Уверена, что опыт, полученный <...> в нашей республике, и ее глубокие компетенции в информационно-аналитической работе будут востребованы на новом месте», – подчеркнула Минуллина.

«От имени коллектива Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан и от себя лично поздравляю моего бывшего заместителя Епифанцеву Марину Геннадьевну с назначением на высокий пост <...>», – подчеркнула она.

Марина Геннадьевна Епифанцева родилась в Набережных Челнах 1 февраля 1980 года. Окончила КГТУ (КАИ) по специальности «Мировая экономика» и Татарско-Американский региональный институт по специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур».

С марта 2017 года Епифанцева работала заместителем главы Агентства инвестиционного развития РТ. На этом посту она отвечала за аналитическое направление и вопросы продвижения. Параллельно с 2019 по 2026 год преподавала студентам, изучающим международные отношения в Университете управления «ТИСБИ». В 2025 году победила во всероссийском конкурсе «Знание.Лектор» в номинации «Экономика, бизнес и право».