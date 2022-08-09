Бывшая ведущая «Ак Барс-ТВ» Зухра Уразбахтина покинула «Авангард»

Ведущая клубного телевидения «Авангарда» Зухра Уразбахтина заявила, что завершила свою работу в омском клубе.

До перехода в «Авангард» девушка трудилась на аналогичном посту в казанском «Ак Барсе».

«Я приняла тяжёлое решение - наши с «Авангардом» пути расходятся. Это был очень сложный выбор. Бесспорно, в Авангард ТВ мы делали наикрутейшие проекты. Это был пик моей карьеры как ведущей клубного телевидения в лучшей медиа-команде КХЛ», - написала девушка в своем телеграм-канале.

Отметим, что в следующем сезоне «Авангард» возвращается в Омск. До этого команда временно выступала в Балашихе.