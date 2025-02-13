Бывшая ученица Плющенко Самоделкина не попала в тройку призеров на Азиатских играх

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина заняла четвертое место на Азиатских играх, которые проходили в Харбине (Китай).

Российская фигуристка набрала 188,43 балла по сумме короткой и произвольной программ. Победу в соревнованиях одержала Ким Чхэён из Южной Кореи. Второе место завоевала японка Каори Сакамото и ее соотечественница Хана Ёсида.

Напомним, что российская спортсменка получила возможность выступать за сборную Казахстана в 2024 году. Вследствие этого, она покинула тренерскую группу Евгения Плющенко.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к участию в олимпийском отборочном турнире в Пекине, который пройдет в 2026 году с 17 по 21 сентября.

Автор: Камиля Гафурова