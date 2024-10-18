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Бывшая телеведущая Курбангалеева* обжаловала в суде статус иноагента
Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала в Замоскворецком суде Москвы статус иноагента.
На нее было заведено уголовное дело о публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии.
Как сообщают РИА Новости, дата заседания пока не назначена.
В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иноагентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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