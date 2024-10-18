Бывшая телеведущая Курбангалеева* обжаловала в суде статус иноагента

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала в Замоскворецком суде Москвы статус иноагента.



На нее было заведено уголовное дело о публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии.



Как сообщают РИА Новости, дата заседания пока не назначена.



В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иноагентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.