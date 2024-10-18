news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 18 октября 2024 08:34

Бывшая телеведущая Курбангалеева* обжаловала в суде статус иноагента

Скопировать ссылку

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала в Замоскворецком суде Москвы статус иноагента.

На нее было заведено уголовное дело о публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии.

Как сообщают РИА Новости, дата заседания пока не назначена.

В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иноагентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100