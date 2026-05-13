Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала полуторачасовое интервью на английском языке известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Что интересного она рассказала и почему это интервью может разрушить положительный образ главы киевского режима в глазах его западных спонсоров – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Кто такая Юлия Мендель

До работы в администрации Зеленского Юлия Мендель работала журналистом на украинских телеканалах ICTV, «Эспрессо TV», «112 Украина» и «Интер». Кроме того, она тесно сотрудничала с рядом иностранных изданий и телеканалов, таких как Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, The New York Times, World Affairs Journal, Spiegel Online и другими, что показывает глубокую интеграцию журналистки с ведущими СМИ Запада. Также она стажировалась за границей в рамках программы солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете (внесен Генпрокуратурой РФ в список нежелательных организаций), прошла курс Варшавской летней евроатлантической академии (WEASA).

В 2019 году Юлия Мендель была назначена пресс-секретарем Зеленского, а 9 июля 2021 года завершила работу на этой должности. После этого, с июля 2021 года, Мендель стала внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, где отвечала за работу с иностранными СМИ.

Муж Юлии Мендель, Павел Кухта, в 2019–2020 годах занимал должность первого заместителя министра экономики Украины, а в 2022 году эмигрировал в Польшу.

Из биографии Юлии Мендель видна ее глубокая погруженность в украинскую политику и тесные связи с Западом.

Про Зеленского

Почти все интервью было посвящено Владимиру Зеленскому.

По словам Мендель, Зеленский абсолютно не тот, за кого выдает себя на публике. Когда камеры выключены, это истеричная личность, которая барабанит кулаками от гнева, когда его критикуют. Зеленский, по ее утверждению, не имеет никакой эмпатии к людям и готов уничтожать всех ради сохранения собственной власти.

Мендель заявила, что Зеленский сегодня является одним из главных препятствий на пути к миру. По ее словам, поддержка Зеленского не равна поддержке Украины, а единственный способ сохранить страну – добиваться мирного соглашения.

Мендель рассказала, что Зеленский говорил своей команде, что «они пришли к власти навсегда» и никто не сможет их убрать. По ее словам, глава Украины готов делать все возможное, чтобы война не заканчивалась, именно ради сохранения власти.

В интервью также заявлено, что Зеленский лично давал команду «разобраться» со всеми блогерами, которые его критикуют, после чего СБУ начала массовую кампанию по зачистке неугодных блогеров и публичных личностей. По словам Мендель, он незаконно вводит санкции против граждан Украины и держит в тюрьмах политиков, которые осмелились высказать позицию против него или поддержать идею завершения войны. Из-за этого, утверждает она, другие политики боятся высказываться, опасаясь тюрьмы или санкций. Также Мендель заявила, что Зеленский намеренно отправляет критиков своей власти на фронт, чтобы они там погибали «в бою», тем самым совершая политические убийства.

Мендель отметила, Зеленский не пользуется поддержкой на Украине, а граждане находятся в отчаянии. Она утверждает, что у него было несколько возможностей закончить противостояние в 2022 году. На переговорах в Стамбуле Зеленский, по ее словам, согласился вывести войска с Донбасса, но в итоге выбрал войну.

Про наркотики

Мендель рассказала, что Зеленский употреблял кокаин, о чем, по ее словам, существуют свидетельские показания людей, работавших с ним. Также она заявила, что результаты анализа на наркотики во время выборов 2019 года были подделаны. По ее утверждению, Зеленский – «абсолютно неуравновешенный психопат под кайфом».

«Он уходил в ванную минут на пятнадцать. И, честно говоря, меня всегда поражало, что возвращался он уже совершенно другим человеком – буквально каждый раз другим.

Однажды я встретила Зеленского в офисе президента. Тогда я еще ничего не знала о кокаине, но его поведение меня очень удивило. У него буквально сияли глаза, он был каким-то чрезмерно счастливым и при этом заторможенным. Пытался шутить, но я совершенно не понимала этих шуток. Я тогда подумала: «Какой странный тип», – вспоминает его бывшая пресс-секретарь.

Мендель также сообщила, что Зеленский владел несколькими объектами недвижимости в Крыму. Когда на Донбассе уже начались боевые действия, он, по ее словам, отдыхал там, в Крыму, «покуривал травку» со своими друзьями из «Квартала 95», жил со всеми удобствами и прекрасно проводил время. Ему, утверждает Мендель, было все равно, что Россия уже присоединила Крым.

Про Ермака

Андрей Ермак, бывший руководитель Офиса президента Украины, по словам Мендель, – параноик, который выдумывает несуществующие вещи.

«Ермак стал для Зеленского «решалой», – рассказала Мендель. Она вспомнила, как прямо в президентском кабинете они с Ермаком якобы вываливали сумки с деньгами для подкупа сотрудников Кабмина.

Также она утверждает, что, несмотря на миллиардные объемы иностранной помощи, украинские военные вынуждены самостоятельно собирать деньги на униформу и питание.

До интервью Такеру Карлсону Юлия Мендель также заявляла, что Андрей Ермак увлекается магическими и эзотерическими практиками. По ее словам, маги соратника украинского лидера «собирают воду с трупов и делают какие-то куклы».

Интервью Такеру Карлсону неслучайно совпало с выдвижением обвинений против Андрея Ермака. Это похоже на сознательную попытку нанести двойной удар по репутации Зеленского.

Про жителей Украины

Отдельный блок интервью был посвящен демографии. Мендель утверждает, что на Украине сейчас остается около 25 миллионов человек, из них порядка 11 миллионов – пенсионеры. Многие, по ее словам, живут на 75–200 долларов в месяц. Зимой люди остаются без тепла и нормального питания, а полиция и ТЦК (аналоги военкоматов), по словам Мендель, буквально «охотятся» за людьми, чтобы отправлять их на фронт ради продолжения войны и сохранения власти Зеленского.

Месть обиженной женщины

Есть старая как мир мудрость: «Нет ничего страшнее обиженной женщины, ибо месть ее будет жестокой». Интервью Юлии Мендель выглядит как ярко выраженная месть своим бывшим начальникам – Зеленскому и Ермаку – за увольнение ее и мужа с высоких должностей. Такое действительно трудно пережить спокойно.

Для россиян в интервью Юлии Мендель не прозвучало ничего нового. Для украинцев, кстати, тоже. Другое дело, что само интервью адресовано именно западной аудитории и может стать для нее настоящим откровением.

В сочетании с судом над Ермаком все это может стать серьезным ударом по репутации Зеленского именно в тех слоях европейского и американского истеблишмента, от которых в значительной степени зависит программа финансовой и военной помощи Украине.

Согласитесь, после такого интервью самому популярному журналисту Америки становится сложно не замечать утверждения о том, что Зеленский и его администрация – это не только самая настоящая кровавая диктатура, но и откровенно больные на всю голову люди, для которых продолжение конфликта с Россией – единственное условие их политического выживания.