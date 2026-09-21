Бывальцев в центре второго звена: «Ак Барс» объявил состав на матч с «Ладой»
Казанский «Ак Барс» определился с составом на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады». Матч стартует в 19:00 по московскому времени, на льду «Татнефть Арены».
Первое звено: Денисенко — Семёнов — Галимов, в защите — Лямкин и Миллер.
Второе звено: Соколов — Бывальцев — Сем. Терехов, в защите — Бардин и Марченко.
Третье звено: Хмелевский — Кателевский — Пустозеров, в защите — Яруллин и Евсеев.
Четвертое звено: Якупов — Стась — Быков, в защите — Саберзянов и Иванов.
Ворота с первых минут будет защищать Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Александор Столпеченков.
Напомним, что «Ак Барс» после шести матчей занимает четвёртое место в Восточной конференции.