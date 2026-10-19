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Общество 19 октября 2026 15:29

«Бывает желание все бросить»: Руслан Кираметдинов рассказал о творческом кризисе

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Певец Руслан Кираметдинов решил сделать паузу в творческой деятельности. Об этом он рассказал во время прямого эфира на радио «Күңел», передает «Интертат».

Артист признался, что остался доволен прошедшим концертным сезоном: все выступления прошли успешно, за что он поблагодарил Всевышнего. Однако в этом году певец решил ненадолго приостановить работу, чтобы пересмотреть репертуар и изменить его.

Сейчас он собирает песни с более глубоким содержанием и смыслом, поскольку действительно близкие ему композиции встречаются редко.

Кираметдинов объяснил, что решение о паузе связано с его внутренним состоянием. По словам певца, он испытывает некоторый упадок настроения. Подобное с ним уже случалось в 2019 году, когда он временно ушел работать в другую сферу. Однако позже его снова потянуло на сцену.

Артист уверен, что сможет преодолеть нынешнее состояние, поскольку многое зависит от него самого.

Кираметдинов также отметил, что периоды, когда хочется все бросить, бывают у многих артистов. По его словам, певец Салават тоже рассказывал о подобных переживаниях и советовал не поддаваться унынию.

Руслан считает, что всему нужно дать время и позволить событиям идти своим чередом. Чтобы вновь обрести вдохновение, артисту необходимо научиться черпать энергию из других источников.

#татарская эстрада #творчество
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