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На главную ТИ-Спорт 14 марта 2025 12:31

«Бывает, статья пустая, а заголовок громкий». Валиуллин о перепалке Яшкина с Тертышным

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«Бывает, статья пустая, а заголовок громкий». Валиуллин о перепалке Яшкина с Тертышным
Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал перепалку нападающего команды Дмитрия Яшкина с тренером Алексеем Тертышным, после которой в СМИ стали появляться публикации о возможном конфликте в казанском клубе.

По его словам, в коллективе у «Ак Барса» все в порядке, а эпизод между Яшкиным и Тертышным был обычным.

«Это обычный эпизод, просто его так выхватила камера. Знаете, как бывает: статья пустая, а заголовок у неё громкий. Здесь то же самое: чистый игровой момент, в игре бывают эмоции, ничего такого», – передает слова Марата Валиуллина «Чемпионат».

В данный момент команда Анвара Гатиятулина идет на пятом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче «барсы» сыграют с «Витязем». Встреча состоится завтра, 15 марта, в 17:00 по мск.

#Марат Валиуллин #ХК Ак барс #Дмитрий Яшкин #кхл #хоккей #спорт
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