Бьюти-индустрия Татарстана показала рост в первом квартале 2026 года

Число компаний, работающих в сфере бьюти-индустрии, в первом квартале 2026 года в Татарстане выросло на 0,72%. По данным «Контур.Фокуса», в регионе за этот период зарегистрировали 152 новые организации, тогда как 130 компаний прекратили деятельность.

Аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова отметила, что в отрасли сохраняется умеренный рост, который оказался выше, чем годом ранее, когда показатель составлял 0,15%. По ее словам, устойчивый спрос на услуги ухода за собой, так называемый «эффект губной помады», а также развитие гибких форматов бизнеса помогают компаниям оставаться на рынке даже в нестабильной экономической ситуации.

Она пояснила, что все больше мастеров переходит к самостоятельной работе, арендуя кресло в салоне или небольшой кабинет после формирования клиентской базы.

Скороходова также подчеркнула, что в индустрии красоты, как и в экономике в целом, усиливается тенденция к «укрупнению малого масштаба»: растет число индивидуальных предпринимателей, а количество юридических лиц постепенно снижается. В Татарстане доля ИП в бьюти-сегменте за первый квартал 2026 года увеличилась на 0,21%.

По данным исследования, в целом по России индустрия красоты продолжает расти, однако темпы роста постепенно снижаются. Если в первом квартале 2024 года число участников рынка увеличилось на 1,52%, то в первом квартале 2026 года рост составил 0,07%.

При этом в годовом сравнении динамика остается положительной: в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост составил 7,45%, а в первом квартале 2026 года по отношению к 2025 году – 8,78%.

С 2024 года по 1 апреля 2026 года количество участников отрасли увеличилось на 18,67% – с 107 489 до 127 560 компаний.

При этом в бьюти-сегменте по итогам первого квартала каждого года число регистраций традиционно превышает число ликвидаций. Однако в 2026 году показатели почти сравнялись: было зарегистрировано 5948 новых компаний и закрыто 5893 бизнеса. В период с 1 января 2024 года по 31 марта 2026 года в отрасли появилось 62 663 новых участника, а прекратили работу 42 625.

Среди регионов по числу новых регистраций в первом квартале 2026 года лидируют Москва (588), Московская область (490), Краснодарский край (267), Санкт-Петербург (266) и Башкирия (162).

Эти же регионы, за исключением Санкт-Петербурга, оказались и в числе лидеров по количеству закрытий: Москва – 465, Московская область – 403, Краснодарский край – 306, Башкирия – 190. Пятое место заняла Ростовская область с 178 закрытыми компаниями. Санкт-Петербург оказался на шестой позиции – 171 закрытие.

В среднем по России рост числа бьюти-бизнесов за период с 2024 по 1 апреля 2026 года составил 18,67% (+20 071 компания). При этом в ряде регионов с городами-миллионниками динамика оказалась значительно выше: в Пермском крае – +33,69%, в Челябинской области – +30,99%, в Омской области – +24,57%, в Татарстане – +23,14%, в Тюменской области – +22,95%.

Абсолютным лидером по темпам роста стала Республика Тыва, где появилось 142 новых бизнеса, что соответствует росту на 137,86%.

Отдельно отмечается изменение структуры бизнеса: в бьюти-индустрии, как и в экономике в целом, растет доля индивидуальных предпринимателей. В начале первого квартала 2026 года на ИП приходилось 92,54% рынка, а к концу квартала – 92,7% (+0,17%).

Доля юридических лиц, наоборот, снизилась с 7,46% до 7,29% (-0,17%). Исключением стали Свердловская область, где доля юрлиц немного выросла (+0,19 п.п.), и Краснодарский край, где их доля увеличилась с 3,94% до 3,95% (+0,01 п.п.).