Бьюти-драма Загитовой, интриги Гран-при, китайское признание Валиевой. Обзор «фигурки»

Предстоящие выходные должны были стать апогеем накала страстей в женском фигурном катании, но на финал Гран-при не едут фаворитки – Елена Косторная у юниорок и Аделия Петросян у взрослых. Загитова, тем временем, как в нашумевшей «Субстанции», борется с дерматологическими проблемами. Что еще происходит в отечественной фигурке – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: соцсети Камилы Валиевой / t.me/kamilavalieva26official

Битва в Челябинске: «Петр Первый» против постолимпийского синдрома и «Хрустальный» междусобойчик

Российское фигурное катание, едва переведя дух после миланских баталий, вновь собирает чемоданы. На этот раз в Челябинск, где с 6 по 9 марта на льду арены «Трактор» развернется финал Гран-при России. Турнир, который в иные годы мог показаться «десертом» после основных стартов, в этот раз обещает стать полноценным гладиаторским побоищем. И дело не только в миллионном призовом фонде за золото, но и в вопросах престижа.

Главный нерв мужского турнира — Петр Гуменник. Человек, который за последний год прошел путь от талантливого интеллектуала до «Петра Первого» отечественного льда. Его вояж на Олимпиаду был чем-то средним между героическим эпосом и триллером: проблемы со здоровьем, давление и колоссальная ответственность. Казалось бы, после такого впору уйти в глухую оборону или вовсе взять паузу, как делают многие зарубежные коллеги. Но Гуменник едет в Челябинск защищать титул. Интрига здесь проста: хватит ли у Пети эмоционального бензина, чтобы снова пробивать отметку в 300 баллов? Тем более что судьи на внутренних стартах теперь смотрят на него как на национальное достояние, а это, как мы знаем, палка о двух концах.

В женском одиночном катании ситуация еще более пикантная. Главная прима сезона Аделия Петросян до Челябинска не доехала. Официальная версия — «проблемы со здоровьем», но в кулуарах все всё понимают: после неоднозначного чемпионата России и олимпийского напряжения, когда Аделии все-таки не удалось побороть свою «психосоматику» во время четверного прыжка, фигуристка просто не смогла найти в себе ментальные силы, чтобы ехать и соревноваться в Челябинске. В отсутствие Аделии трон пустует, и главной претенденткой на него предварительно становятся две перспективные юные девочки, Алиса Двоеглазова и Дина Хуснутдинова.

Фото: fsrussia.ru

Впрочем, нужно признать, что основная борьба то и пройдет между воспитанницами «Хрустального» : Двоеглазова, Садкова и Хуснутдинова, скорее всего, оккупируют пьедестал, если только бронзовый призер Чемпионата России Мария Захарова не решит в очередной раз доказать, что лед скользкий для всех. Челябинск увидит не просто борьбу за медали, а битву за статус «первого номера» в новой иерархии, где старые заслуги обнуляются с каждым выходом на лед.

«Субстанция» или бьюти-хоррор Загитовой: когда фильтры бессильны, а в ход идет «домашняя медицина»

Пока юные фигуристки готовятся к челябинским баталиям и готовят свои четверные прыжки, главная светская дива отечественной «фигурки» Алина Загитова ведет борьбу на другом фронте — эстетическом. Казалось бы, мы уже привыкли к бесконечному сериалу «Алина и микрофон», «Алина и дикция» или «Алина и новые смыслы», но на этой неделе сюжет совершил неожиданный поворот в сторону дерматологического триллера. Олимпийская чемпионка, чье лицо давно стало брендом и украшением рекламных контрактов, внезапно вышла в эфир без привычного глянца, но с криком о помощи.

«Ну что, эти два дня без сна подошли к концу. Время 4:27, мы закончили репетицию. У вас, наверное, есть вопрос: что случилось с моим лицом? А я скажу вам так: у меня лопнули капилляры на лице. Что вот с этим делать, пожалуйста, скажите мне? — вопрошала фигуристка в «кружочках» своего Телеграм-канала, показывая внезапно возникшие проблемы с кожей. Вид Алины, обычно безупречно «отфильтрованной» для миллионов подписчиков, вызвал в сети шоковый эффект. Для человека, который строит свою карьеру на визуальном образе и бесконечных фотосессиях, внезапные высыпания — это не просто досадная неприятность, а настоящий производственный кризис.

Фото: соцсети Алины Загитовой

Но что по-настоящему заставило экспертов и хейтеров вскинуть брови, так это методы решения проблемы. Загитова, не стесняясь, призвала на помощь не только профессиональных косметологов, но и адептов «домашней медицины».

«Косметологи, выйдите на связь, пожалуйста. Домашняя медицина тоже приветствуется. Главное, чтобы помогло», — добавила олимпийская чемпионка.

В эпоху высокотехнологичных лазеров и корейской очищающей косметики запрос о народных средствах от примы фигурного катания прозвучал почти как возвращение к истокам — где-то между прикладыванием подорожника и умыванием росой.

Хейтеры тут же начали строить теории: не является ли это следствием бесконечного грима на ледовых шоу или же организм просто сигнализирует о запредельном графике «самой востребованной фигуристки мира»? Теперь остается только гадать, увидим ли мы Алину в Челябинске с ее знаменитым влогом в «полном боевом» раскрасе или нас ждет новый виток этого реалити-шоу, где искренность важнее идеального тона. В мире, где Загитова превращает в инфоповод даже поход в аптеку, любая проблема становится частью большого спектакля.

Китайское признание Камилы: Валиева «разогреет» китайский лед для КХЛ

У Камилы Валиевой после возобновления профессиональной карьеры пока только одно соревнования – прыжковый чемпионат России, в котором она лишь только присматривалась к льду и соперницам.

Финал Гран-при пройдет без нее, поэтому она с радостью согласилась на предложение Континентальной хоккейной лиги напомнить о себе с международным размахом. И сделала это там, где ее по-прежнему боготворят без лишних вопросов — в Поднебесной.

Главная «ледовая принцесса» страны внезапно обнаружилась на льду шанхайской арены Oriental Sports Center, где вскоре пройдут показательные хоккейные матчи «Шанхайских Драконов» с «Сибирью» и «Барысом». Пока что «Татарская принцесса» только опробывает лед.

Кадры с раскатки в Шанхае мгновенно разлетелись по сети, вызвав очередной приступ ностальгии у фанатов и зубовный скрежет у скептиков. Камила в отличной форме, уверенно чувствует себя на китайском льду. Этот «шанхайский вояж» — не просто коммерческий выезд, а четко выверенный имиджевый ход.

Фото: соцсети Камилы Валиевой

Камила в своих соцсетях уже похвасталась кучей подарков и букетов цветов от китайских поклонников.

Для Китая она остается иконой, и этот визит — лишнее подтверждение того, что «эффект Валиевой» не имеет границ, даже если официальные протоколы говорят об обратном.

Юниорский финал без королевы: травма Костылевой и шанс для претендентов

Помимо взрослого финала Гран-при нас ждет и юниорский, где главной интригой была форма Елены Костылевой, которая провалилась после возвращения к Евгению Плющенко. Но сценарий финала Кубка Федерации (юниорского Гран-при) официально переписан. Главная «ракета» современного льда и обладательница самых дерзких четверных в России пропускает турнир из-за травмы. Это известие превратило предсказуемое шоу в настоящую рулетку: без «железной Лены» женский турнир избавляется от диктатуры фаворита и превращается в гладиаторский бой за вакантный трон.

Главным бенефициаром отсутствия Костылевой становится Маргарита Базылюк. Рита, штампующая элементы ультра-си с пугающей легкостью «хрустального» конвейера, теперь единоличный фаворит. Однако Алиса Дзепка и Софья Плескачева уже точат коньки в ожидании малейшей осечки лидера. В отсутствие медийного давления Костылевой у «серых кардиналов» льда появляется реальный шанс доказать, что стабильность и компоненты бьют голый риск.

У юношей нас ждет классика: Арсений Федотов против Льва Лазарева. Это битва двух философий — академизма Этери Тутберидзе и атлетичного напора ЦСКА. Федотов кажется неуязвимым, но Лазарев в этом сезоне уже не раз доказывал, что умеет взламывать любую оборону.

Челябинский лед станет свидетелем того, как вчерашние дети превращаются в матерых бойцов. Юниорский финал потерял в эпатаже, но приобрел в непредсказуемости.