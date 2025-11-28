Бюсты Тукая и Джалиля передали в Омскую и Оренбургскую области

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Двум регионам России на пленарном заседании XVIII форума «Деловые партнеры Татарстана» передали бюсты великих татарских поэтов – Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.

Бюст Тукая установят в деревне Ашеваны Усть-Ишимского района Омской области, а бюст Джалиля – в селе Мустафино Оренбургской области. Памятники торжественно вручил руководителям татарских общественных организаций этих регионов Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев напомнил, что татарская деревня Ашеваны в мае 2024 года пострадала от наводнения и понесла большой ущерб.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова была организована гуманитарная помощь пострадавшим.

Шайхразиев отметил, что татары умеют сплачиваться в трудные моменты «единым кулаком». Он подчеркнул, что в следующем году одну из древнейших татарских деревень – Ашеваны – планируется торжественно поздравить с 800-летием, приурочив юбилей к проведению Федерального Сабантуя.

Бюст Мусы Джалиля, как он уточнил, установят на его родине – в селе Мустафино Оренбургской области.

Зульфия Шавалиева