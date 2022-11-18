Бюсты Горького и Толстого в Казани отреставрируют за 3,9 млн рублей

На реставрацию бюстов писателей Максима Горького и Льва Толстого в Казани из бюджета города направят почти 3,9 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Монумент Толстого, расположенный в центре Казани на улице Карла Маркса, представляет собой бронзовый бюст, установленный на постаменте. Высота памятника составляет 2,5 метра. Со дня установки монумента прошло уже 72 года, и сейчас на пьедестале наблюдаются трещины и проблемы со швами между гранитными блоками.

«Многочисленные покрасочные слои исказили внешний вид бюста, также на нем наблюдаются сильные следы коррозии. Учитывая значимость памятника, его расположение в центральной части города, возникла необходимость провести его реставрацию», – говорится в документации.

Бронзовый бюст Горького на гранитном постаменте находится на одноименной улице, он изготовлен в 1950 году. Согласно оценке специалистов, у этого памятника также наблюдаются проблемы с внешним видом, вызванные погодными явлениями.

Заказчиком проекта выступает комитет внешнего благоустройства исполкома Казани, который определит подрядчиков 29 ноября этого года. На каждый из памятников направят более 1,9 млн рублей. Рабочим предстоит закончить реставрацию обоих памятников не позднее конца марта 2023 года.