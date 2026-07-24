В Казахстане бюст Габдулле Тукаю откроют 26 июля

Торжественная церемония открытия бюста татарскому поэту и публицисту Габдулле Тукаю состоится 26 июля в рамках татарского национального праздника «Сабантуй» («Qyzyljar Sabantui – 2026») в Петропавловске. Мероприятие приурочено к 140-летию со дня рождения классика. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар.

Автором бюста выступила скульптор Винера Абдуллина. Размеры памятника: высота – 85 см, ширина – 74 см.

Бюст будет установлен в новом сквере на пересечении улиц Жабаева и Ульянова, который получит имя Габдуллы Тукая. Место выбрано символично: сквер расположится рядом с областным центром имени Магжана Жумабаева – казахского классика, на становление литературного наследия которого, по оценкам исследователей, оказало глубокое влияние творчество Тукая.

Судьба Тукая неразрывно связана с Казахстаном, и этот памятник призван стать еще одним свидетельством общей истории.

Ожидается, что на мероприятиях праздника «Qyzyljar Sabantui – 2026» примут участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. Гостей праздника ждут национальные выставки, спортивные состязания, концертная программа и гастрономический фестиваль татарской кухни.

Напомним, 2026 год официально объявлен в Республике Татарстан Годом Габдуллы Тукая.