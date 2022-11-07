«Бьюсь во все двери»: многодетная мать из Казани пытается вернуть мобилизованного мужа

Призывная комиссия Татарстана отменила решения о мобилизации мужчин, имеющих на иждивении трех детей до 16 лет. Многодетные отцы либо уже вернулись в семьи, либо будут возвращены в ближайшие дни. Мать троих детей Эльвира Гаязова тоже не теряет надежды вернуть домой супруга, хотя знает, что в ее случае это будет очень непросто.

Эльвире Гаязовой в личной жизни долго не везло, первый брак оказался неудачным. Через три месяца после ухода от первого мужа Эльвира познакомилась с Ильфатом Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Первый муж частенько выпивал и избивал до синяков

«Буду бороться за его возвращение домой до конца, пусть все вокруг считают меня сумасшедшей», – говорит со слезами на глазах мама троих детей из Казани, проводившая мобилизованного супруга на дальнейший этап боевого слаживания.

Эльвире Гаязовой 30 лет. Ухоженная молодая женщина с неброским макияжем и длинными темными волосами считает себя невезучей. В пять лет ее бросила мама – развелась с отцом и переехала с младшей сестрой в Грецию, с тех пор они не общались. Вскоре отец женился во второй раз и отдал дочь на воспитание бабушке. В личной жизни долго не везло, первый брак оказался неудачным. Муж частенько выпивал и избивал до синяков.

«Жила с постоянным страхом. Бывало, что ночью с двумя детьми на руках из дома сбегала», – вспоминает она.

В какой-то момент женщина не выдержала и ушла с двумя малышами от мужа. На тот момент дочери было пять, а сыну три года.

«Дети мешали его свободной жизни. Первому мужу хотелось жить в свое удовольствие, встречаться с друзьями. Он считал, что траты на детей – зазря. Ситуацию усугубило то, что его мама заболела раком и умерла. Он всю агрессию, весь свой стресс сливал на меня», – говорит собеседница.

После ухода от мужа женщина хотела подавать в суд на алименты. Но не стала этого делать, побоялась: бывший муж угрожал, обещал избить. Решила, что будет растить их сама.

Через три месяца после ухода от первого мужа Эльвира на вечеринке по поводу дня рождения коллеги познакомилась с Ильфатом. Он моложе Эльвиры на пять лет, но ни разница в возрасте, ни двое детей от первого брака его не смутили. Кроме того, он работал заместителем директора в фирме, а наша героиня – в сфере торговли.

«Первый год мне казалось все это очень странным. Человек мне помогал финансово, нянчился с детьми. Каждый день я искала какой-то подвох, но так ничего и не нашла», – продолжает рассказ Эльвира.

На регистрации отношений в конечном итоге настоял мужчина. Но детей от первого брака Ильфат не усыновил Фото: из личного архива Эльвиры Гаязовой

Во второй раз в ЗАГС идти не торопилась

Новый избранник нашел подход к малышам. У Ильфата педагогическое образование, раньше работал тренером в детской спортивной секции. Может быть, еще и поэтому, предполагает Эльвира, ему удалось найти подход к детям. Отношения между молодыми людьми развивались быстро, вскоре они стали жить вместе, а через год женщина получила предложение руки и сердца.

«Тогда как раз началась коронавирусная пандемия, самоизоляция. И мы решили отложить заявление в ЗАГС на потом. Все это время жили нерасписанными. В январе этого года у нас родился ребенок, а расписались мы позже, в июле», – объясняет мама троих детей.

Женщина во второй раз в ЗАГС идти не торопилась, поскольку ее и так все устраивало. Ильфат хорошо зарабатывал, не скупился, обеспечивал ее и детей.

«Жили мы достаточно хорошо, и не только в финансовом плане. Он никогда не делил детей, помогал старшей дочке с уроками, младшего водил в садик», – вспоминает Эльвира.

На регистрации отношений в конечном итоге настоял мужчина. Но детей от первого брака Ильфат не усыновил. По словам Эльвиры, они об этом не задумывались. Молодожены обустраивали быт, взяли в кредит машину, планировали купить свой дом.

«Как только объявили о начале мобилизации, он мне сразу сказал: «Скорее всего, меня призовут». Он это чувствовал! Его мобилизовали сразу – 23 сентября», – продолжает Эльвира.

Ильфат прописан в Лаишевском районе, там его и мобилизовали. Повестку главе семейства вручили представитель районного военкомата и глава района. Мужчину отправили на «Казань Экспо». Супруга помогла мужу собрать все необходимое: берцы, рюкзак, бронежилет, спецодежду, аптечку, каску, спальник. Пока он проходил военную подготовку близ Казани, молодые виделись часто.

«Каждый раз еле сдерживала слезы. По субботам их выпускали, можно было подойти к машине, детям. Недавно отвозила лекарства», – вспоминает женщина.

«Во время пандемии решили отложить подачу заявления в ЗАГС. В январе этого года у нас родился ребенок, а расписались мы позже, в июле» Фото: из личного архива Эльвиры Гаязовой

Нянчить детей помогает 75-летняя бабушка

Ильфат во время учений замерз на полигоне и простыл. Осень, холод и сырость, поэтому заболели многие. По словам Эльвиры, несмотря на все неудобства военной жизни, ее мужчина готов отдать долг Родине. Только она за него очень переживает. Кроме того, теперь приходится в одиночку заниматься воспитанием малышей.

Помощи ждать не от кого, кроме 75-летней бабушки. Сначала она вырастила внучку, а теперь нянчится с правнуками. Эльвира получает пособие по уходу за младшим ребенком. Старшие бесплатно питаются – один в детском саду, другой в школе. Другой поддержки, уверяет Гаязова, нет.

«Все это не решение проблемы! Кредит на машину нам до сих пор не закрыли, плачу по 15 тысяч в месяц», – говорит женщина.

С тех пор как Ильфата призвали, она пытается всеми способами вернуть его домой. Для этого обращалась в разные инстанции.

«Бьюсь во все двери: писала в прокуратуру Лаишевского района, райвоенкомат, депутатам Госдумы от Татарстана, военному комиссару РТ Сергею Погодину, даже отправила прямое обращение Владимиру Путину». В районной прокуратуре ничем помочь не смогли. А в военкомате просто накричали на меня. Сказали: “Сами рожали детей, сами их и воспитывайте”», – возмущается Эльвира.

Чтобы повысить самооценку, Эльвира решила стать участницей проекта «Лучшая ты». С ней сейчас работают стилисты, психологи, косметологи и разные коучи Фото: из личного архива Эльвиры Гаязовой

«Когда мужу вручили повестку, только и делала, что плакала»

Ильфат прошел военную медкомиссию, но результаты пока неизвестны. Женщина уверяет, что он гипертоник, имеет камни в почках, что должны были учесть в военкомате.

«Я и так прожила нелегкую жизнь. Мне казалось, что вторая половина моей жизни будет лучше. Когда мужу вручили повестку, только и делала, что плакала. Не понимала, как жить и что делать дальше. Сначала была надежда, что смогу его вернуть, но время вышло, не смогла», – вздыхает собеседница.

Сейчас ее старшей дочери Эмилии восемь лет, Роберту – шесть, а младшей Амире – восемь месяцев. Во всем, что сейчас происходит, Эльвира винит себя и свое невезение.

«Возможно, если бы муж не связался со мной, у него было бы сейчас все нормально», – размышляет она.

Чтобы повысить самооценку, Эльвира решила стать участницей проекта «Лучшая ты». С ней сейчас работают стилисты, психологи, косметологи и разные коучи. Сначала женщина хочет восстановиться морально, а потом попробовать свои силы в новой сфере – начать работать косметологом.

В Военкомате РТ объяснили, что по документам Ильфат не является отцом троих детей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«К сожалению, юридически он им никто»

На днях призывная комиссия Республики Татарстан отменила решения призывных комиссий муниципалитетов о мобилизации мужчин, имеющих на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет.

«Отмена оформляется на основании заявления этих граждан и предоставлении свидетельства о рождении детей. Решение было принято во время заседания оперативного штаба республики 21 октября», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Поможет ли это новшество Эльвире вернуть мужа? Этот вопрос корреспондент «Татар-информа» выяснила у представителей власти.

«Слово “на иждивении” означает, что он является отцом или усыновителем. Право на отсрочку предоставляется на основании подлинных документов. По документам он не является отцом троих детей», – объяснили «Татар-информу» в Военкомате РТ.

Такой же ответ был получен и от Уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирины Волынец.

«К сожалению, юридически он им никто», – пояснила она.

В Аппарате Уполномоченного по правам человека в РТ сообщили, что рабочая группа по вопросам отсрочки от призыва по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в связи с нахождением на иждивении у мобилизованного трех детей до 16 лет или двух детей до 16 лет и беременной жены на сроке более 22 недель работает на территории центров размещения мобилизованных с 21 октября 2022 года. Она принимает рапорты о демобилизации по данному основанию.

«Решение Призывной комиссии РТ принято, все многодетные отцы, кто подал рапорты о демобилизации, будут отправлены домой, кто-то уже уехал к родным. Действительно, поступило несколько обращений от мобилизованных, воспитывающих с супругами троих детей до 16 лет, из которых один или двое детей являются детьми лишь супруги мобилизованного от первого брака. Такие многодетные отцы, к сожалению, призываются по общим основаниям без предоставления отсрочки», – заключила Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Сейчас многодетная Эльвира Гаязова ждет результаты военно-врачебной комиссии, а потом собирается подавать заявление в суд, хочет доказать, что ее супруг – кормилец троих детей и поэтому нужен дома. «Татар-информ» продолжит следить за развитием этой истории.