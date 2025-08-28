Минниханов открыл бюст генерала армии Махмута Гареева в Казани

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл бюст участника Великой Отечественной войны, советского и российского военачальника, генерала армии Махмута Гареева. Бюст выполнен из бронзы, скульптором – Фанилем Валиуллиным.

«Как было сказано, он родился на уральской земле, но сердцем всегда оставался верен своим татарским корням. Он с гордостью говорил о своем происхождении и, конечно же, часто бывал в нашей республике. Жизнь генерала Гареева – это пример беззаветного служения отечеству. Он отдал воинской службе более 50 лет. Прошел четыре войны. Был одним из ведущих военных теоретиков нашей страны. Научные труды Махмута Гареева военной стратегии и военной истории стали частью интеллектуального наследия не только России, но и всего мирового сообщества», – сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что в наши дни особенно важно, чтобы молодежь знала о своих героях. О тех, кто по зову сердца встал на защиту Родины, беззаветно и мужественно исполнил и исполняет воинский долг.

«Наша обязанность передать следующим поколениям идеалы счастья, достоинства и верного служения отчизне. Неслучайно местом для установки бюста выбрали площадку около лицея. Генерал Гареев говорил, что сила армии – в ее традициях, а традиции — в памяти о героях. И сегодня мы, следуя его заветам, помним о тех, кто защищал Родину», – дополнил он.

Рустам Минниханов объявил минуту молчания в честь Махмута Гареева и всех героев, стоящих на страже Родины. После этого слово передали вице-президенту Академии военных наук РФ, генерал-полковнику Валерию Баранову.

«Сегодня мы собрались на этом месте, чтобы открыть памятник великому человеку. Человеку и с точки зрения военной науки, и с точки зрения полководца. Ведь он прошел славный путь до генерала армии и на постах, которые ему доверяла Родина, он с честью выполнял поставленную задачу. Я хотел бы отметить, что он — величайший человек, историк, который досконально знал военное дело и всегда обучал нас, своих младших товарищей», – сказал он.

Валерий Баранов рассказал, что одна Швейцарская газета, когда из Афганистана выводилась 40-я армия, написала, что Советский Союз вывел армию, но ввел одного татарина.

«Махмут Гареев стал советником и оставался им при президенте Демократической Республики Афганистан долгое время. За это время Махмут Ахметович дважды представлялся на звание героя Советского Союза. Сегодня Родина, Татарстан, чтит память этого великого человека, здесь присутствуют его сын и дочь», – дополнил он.

Заключительную речь о Махмуте Гарееве сказал его сын, президент Фонда разработки и исследований имени Махмута Гареева, генерал-майор Тимура Гареев.

«Сегодня вспоминаем о папе, не только как о военачальнике, но и как о советском патриоте, патриоте России и великом сыне татарского народа, неотъемлемой частью которого он себя считал и очень этим гордился. Он определил новое место истории в системе научных знаний и все время к этому стремился. Вообще поражает его стремление к познанию, к анализу, к систематизации тех процессов, в которых он участвовал. С начала войны, 18 лет под Москвой, он каждый бой, каждое участие в каждой операции анализировал. Надо стремиться, чтобы молодое поколение тоже шло к этому», – сказал он.

Он отметил, что любое событие необходимо осмысливать, а историю, его отец определял как науку о будущем.

«Не впитывать, как губка из какого-то информационного пространства, а самоанализировать. Меня он этому учил. Он всегда старался дать оценку тому, что происходит. И не обязательно какую-то официальную. У каждого должно быть свое мнение. И он этому всегда учил. При этом, пройдя множество воин и военных конфликтов, будучи 8 раз раненым и последний раз в 67 лет, он все-таки самым главным своим предназначением считал победу на военно-историческом фронте. Приняв первый удар и подняв флаг борьбы с фальсификацией истории, с мракобесием, он вынес, и, благодаря современному военно-политическому руководству страны, правда, за которую он боролся, стала законом. За это, большое спасибо», – добавил он.

Гареев Махмут Ахметович – советский и российский военачальник, военный теоретик, историк, доктор военных наук, профессор, доктор исторических наук, действительный член Академии естественных наук Российской Федерации, президент Академии военных наук РФ, академик Академии наук РТ, участник Великой Отечественной войны.

Махмут Гареев окончил Ташкентское пехотное училище в 1941 году, военную академию им. Фрунзе в 1950 году и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР в 1959 году.

Он воевал на Западном, 3-м Белорусском и 1-м Дальневосточном фронтах. Участвовал в обороне Москвы, битве за Смоленск, освобождении Белоруссии и Прибалтики, разгроме Квантунской армии в Маньчжурии. Автор более 200 научных трудов, изданных, кроме России и других бывших республик Советского Союза, в Афганистане, Болгарии, Великобритании, Германии, Египте, Республике Корея, Сирии, США, Чехии, Швейцарии.

Лауреат государственных премий имени М.В. Фрунзе и Г.К. Жукова, награжден орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского,двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.