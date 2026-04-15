На главную ТИ-Спорт 15 апреля 2026 13:08

Бюро исполкома РФС утвердило график сезона-2026/2027

Фото: vk.com/zenit

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило график проведения соревнований в сезоне-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба организации в телеграм-канале.

Новый сезон откроется матчем за Суперкубок России, который состоится 18 июля 2026 года. Старт Мир Российской Премьер-Лиги запланирован на 26 июля. Финальный матч Фонбет Кубка России (Суперфинал) пройдет 6 июня 2027 года.

На данный момент в турнирной таблице текущего сезона РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 53 очка после 24 туров. На втором месте располагается «Зенит» (52 очка), замыкает тройку «Локомотив» (45).

