Бюллетени для выборов в Госсовет РТ передадут в доставку по районам 26 августа

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Бюллетени для выборов депутатов Госсовета республики VII созыва, которые состоятся 8 сентября, передадут в доставку по районам 26 августа в издательстве «Идел-Пресс». Об этом на 65-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана сообщила секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.

На мероприятие пригласят кандидатов в депутаты, уполномоченных представителей избирательных объединений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов и татарстанские СМИ. Оказаться в участковых избирательных комиссиях бюллетени должны будут до 1 сентября.

«Место передачи избирательных бюллетеней: «Идел-Пресс» — Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 2. Дата передачи — 26 августа 2024 года. Время начала передачи избирательных бюллетеней начинается в 10 часов», – сказала докладчица.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

После этого под военизированной охраной их отправят в территориальные избирательные комиссии, где до начала выборов бюллетени будут находиться под видеонаблюдением. Испорченные бюллетени, при их выявлении, уничтожат.

«Все территориальные комиссии у нас находятся в зданиях администрации под охраной, под видеонаблюдением. Прошу соответствующим образом отработать: когда, кто по факту забирает бюллетени, с кем, сколько сотрудников полиции сопровождают, доставляют на избирательный участок. Все должно быть четко, никаких вправо-влево, самодеятельности не должно быть», – поручил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.