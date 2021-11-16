Бюджетные места в КНИТУ-КАИ будут распределять абитуриенты

КНИТУ-КАИ проводит беспрецедентную акцию по распределению бюджетных мест. Будущим студентам предлагается самостоятельно установить контрольные цифры по приему на отделения с бюджетной формой обучения.

В 2022 году КНИТУ увеличивает количество бюджетных мест до 1,5 тыс. Это на 13% больше по сравнению с нынешним годом. Изменения коснутся как программ бакалавриата и специалитета — на 5%, так и программ магистратуры — на 10%. Чтобы принять участие в суперигре, нужно лишь перейти по ссылке и самостоятельно раскидать 1,5 тыс. баллов между восьмью образовательными треками вуза. В числе направлений подготовки — «Создание и обслуживание авиационной, ракетной и космической техники», «Автомобильный, водный и беспилотный транспорт», «Программирование, искусственный интеллект и информационная безопасность», «Умный дом и интернет вещей», «Робототехника и беспилотные системы», «Передовые производственные технологии», «Энерго- и ресурсосберегающие технологии», «Экономика и управление».

«Подобная акция проводится у нас впервые, — рассказал проректор КНИТУ-КАИ по образовательной деятельности Роман Моисеев. — „Суперигра КАИ“ — это шанс повлиять на свою судьбу уже сегодня. Наша главная цель — помочь приемной комиссии университета распределить бюджетные места с учетом предпочтений будущих студентов».

Для того чтобы акция была не только эффективной, но и увлекательной, она пройдет в игровой форме. Стоит отметить, что авторы проекта — недавние абитуриенты, а ныне студенты вуза: Андрей Грудцин, Тимур Загидуллин и Гадель Загрутдинов.

Проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Роман Моисеев

«На данный момент в КНИТУ-КАИ самым востребованным является весь спектр IT-направлений, включая информационную безопасность, — пояснил Моисеев. — Мы предполагаем, что студенты выберут те или иные треки, находящиеся сейчас на пике. Кроме того, мы узнаем, какие еще специальности наиболее популярны, и обязательно примем во внимание мнение абитуриентов в рамках приемной кампании». К слову, для участников голосования предусмотрен доступ к «секретным материалам» приемной комиссии КАИ.

Результаты совместного голосования можно будет узнать на первом дне открытых дверей КНИТУ-КАИ, который пройдет в онлайн-формате в субботу, 20 ноября, в 17.00 по московскому времени по ссылке: https://youtu.be/MHUJdXxoGpg.

«День открытых дверей в режиме онлайн давно стал для коллектива вуза привычным форматом. У нас уже достаточно опыта, мы постоянно на связи с абитуриентами благодаря прямым эфирам, беседам и каналам на различных площадках вуза, — подчеркнул Моисеев. — В рамках дня открытых дверей школьники и их родители смогут получить ответы на самые важные вопросы: что изменилось в правилах поступления в вуз, каким образом распределились бюджетные места между образовательными треками и как изменилась схема поступления по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний».

К эфиру КНИТУ-КАИ рекомендуется подключиться тем, кто хочет узнать, какие ЕГЭ лучше сдавать в 2022 году и как снизить вероятность непоступления, а девятиклассники смогут выяснить, идти ли им в 10-й класс или подать заявление в колледж.

Стабильность и уверенность в завтрашнем дне — то, к чему стремится каждый. После окончания легендарного КАИ вы сможете реализоваться в самых разных сферах и ощущать себя успешным человеком.