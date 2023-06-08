Бюджет Татарстана за 2022 год исполнен с дефицитом 10,4 млрд рублей

Бюджет Татарстана за 2022 год исполнен по доходам в сумме 452,7 млрд рублей, по расходам — 463,2 млрд рублей. Дефицит составил 10,4 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

В бюджет республики поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 366,6 млрд рублей. Налог на прибыль зачислен в размере 166,1 млрд рублей, рассказал глава Минфина.

«Основные поступления налога обеспечены предприятиями отраслей нефтедобычи и газа, доля платежей которых составила 45%», — отметил он.

Гайзатуллин добавил, что в консолидированный бюджет мобилизовано 115,3 млрд рублей налога на доходы физических лиц, в бюджет Татарстана — 80,8 млрд рублей. «На положительную динамику поступления налога оказал влияние рост средней заработной платы в экономике — она увеличилась в прошлом году на 15,9%», — уточнил он.

Неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет в размере 30,1 млрд рублей, в бюджет республики — 22,3 млрд рублей.

Сумма безвозмездных поступлений в региональном бюджете составила 86,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 83,6 млрд рублей.

По словам Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, несмотря на сложный год, экономика республики смогла удержать свои позиции.