Бюджет Татарстана в 2026 году должен получить от акцизов более 53 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2026 году поступление акцизов в бюджет Татарстана запланировано в размере 53 млрд 23,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Соответствующая сумма указана в законе РТ о бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Размер поступлений оценен с учетом повышения ставок акцизов с 1 января 2026 года. В частности, акцизы на крепкую алкогольную продукцию увеличились на 11%, на пиво – на 10%, на дизельное топливо и автомобильный бензин – на 5%, пояснили в пресс-службе ведомства.

При этом в 2027-2028 годах в соответствии с Налоговым кодексом России запланирована ежегодная индексация ставок по всем акцизам в целом на 4%.