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Ру Тат
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Экономика
17 января 2023  19:37
Надежда Гордеева

Бюджет Татарстана пополнился более чем на 10,7 млрд рублей от использования госимущества

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Доходы консолидированного бюджета от использования государственной и муниципальной собственности за 2022 год составили 16 млрд 390 млн рублей. В бюджет Татарстана поступило 10 млрд 746 млн рублей. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на заседании коллегии Минземимущества РТ.

«Годовое задание выполнено. В структуре доходов от управления государственным имуществом преобладают возобновляемые доходы – их доля 98%. При этом 93% доходов – от аренды земли», – рассказал докладчик.

Аглиуллин отметил, что осуществлена реализация 17 объектов газораспределительной сети, расположенных на территории Татарстана, что позволило обеспечить поступление в бюджет более 136 млн рублей. Кроме того, по 858 объектам газоснабжения планируется поступление арендных платежей в республиканский бюджет до 2025 года в сумме 600 млн рублей.

«В местные бюджеты по итогам года поступило 5 млрд 644 млн рублей. Самое большое поступление доходов – от аренды и реализации земельных участков. Все муниципальные образования, за исключением Муслюмовского района, исполнили годовой план», – подчеркнул министр.

Значимым фактором повышения эффективности и снижения коррупционных рисков при продаже имущества он назвал электронные торги. За прошлый год на торговой площадке было объявлено более 1,4 тыс. торгов по реализации имущества на общую сумму около 2,7 млрд рублей.

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