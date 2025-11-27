Бюджет Татарстана на трехлетку и просьбы Нижнекамска: что решили на сессии Госсовета РТ

Бюджет Татарстана на ближайшие три года приняли сегодня в Госсовете РТ. Спикер парламента Фарид Мухаметшин заверил, что будет проведена работа по снижению его дефицита. Депутаты также обсудили обеспечение лекарствами льготников, медпомощь участникам СВО и ситуацию с онкозаболеваемостью в Нижнекамске. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





16-е заседание Госсовета РТ прошло в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутаты почтили память Бориса Железнова

В повестке очередного заседания Госсовета Татарстана, в котором приняли участие Раис республики Рустам Минниханов и представители Правительства РТ, изначально числилось 10 вопросов. Она ожидаемо расширилась за счет дополнительных пунктов, внесенных парламентариями, но, несмотря на это, рассмотреть все вопросы депутатам удалось менее чем за два часа – не пришлось даже делать перерыв.

Основным вопросом сессии стало второе чтение законопроекта о бюджете РТ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Напомним, первое чтение проекта закона прошло 29 октября. Но прежде чем перейти к обсуждению, депутаты почтили память одного из создателей Конституции Татарстана, академика Российской академии наук Бориса Железнова, ушедшего из жизни 25 ноября.

«Борис Леонидович был одним из архитекторов правовой системы современного Татарстана. В начале 1990-х годов он являлся членом Конституционной комиссии Верховного Совета республики. Участвовал в разработке федеральных законов, правовых актов республики, Конституции. В частности, он является автором ключевой главы о национально-государственном устройстве Татарстана», – напомнил собравшимся Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Совместными усилиями разработан сбалансированный финансовый документ»

Законопроект о бюджете Татарстана на трехлетний период парламентарии приняли сразу во втором и третьем чтениях. Но сначала они обсудили поступившие поправки. Как сообщил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, всего их набралось 342.

«В том числе 324 поправки внесено Кабинетом Министров, две – Комитетом Госсовета по бюджету, налогам и финансам и 16 − фракцией КПРФ. Был проведен тщательный анализ всех поправок. Депутаты фракции КПРФ сняли свои поправки с рассмотрения, поскольку часть из них уже получила финансовое обеспечение», – отметил он.

Поправки правительства, по словам Якунина, в основном касались увеличения доходов и расходов бюджета за счет федеральных средств, которые распределяются по регионам.

Так, в следующем году Татарстан получит из федерального бюджета 50,3 млрд рублей, в 2027-м – 42,9 млрд, в 2028-м – 46,6 млрд.

Леонид Якунин: «Совместными усилиями мы разработали сбалансированный финансовый документ, прошедший тщательную проверку и согласование» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С учетом поправок доходы бюджета республики на 2026 год прогнозируются в объеме 552,2 млрд рублей, расходы – более 566 млрд. Дефицит, таким образом, составит 13,8 млрд рублей.

Доходы бюджета на 2027 год запланированы в сумме 578,9 млрд рублей, расходы – 595,8 млрд, дефицит – 16,9 млрд рублей. На 2028 год – 620,9 млрд, 639,6 млрд и 18,7 млрд рублей соответственно.

«Совместными усилиями мы разработали сбалансированный финансовый документ, прошедший тщательную проверку и согласование, который станет надежным фундаментом для дальнейшего процветания нашей республики», – обратился глава профильного комитета к парламентариям и правительству.

Фарид Мухаметшин: «Бюджет принят, и мы будем жить по этому финансовому документу. Бюджет РТ на ближайшие три года социально ориентирован» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Бюджет Татарстана на ближайшие три года социально ориентирован»

Принятому документу уже после заседания дал оценку Фарид Мухаметшин. В беседе с журналистами он отметил, что бюджет республики на 2026–2028 годы «сбалансирован, сохранил высокую социальную направленность и программную ориентированность».

«Бюджет принят, и мы будем жить по этому финансовому документу. Бюджет РТ на ближайшие три года социально ориентирован. Это касается поддержки участников СВО, многодетных семей, ветеранов, оказания медицинской помощи. Обсуждали удешевление медикаментов для определенной категории граждан, но пока нет окончательного решения, как нет пока и расчетов. Думаю, что решение будет найдено», – сказал спикер парламента.

Мухаметшин отметил, что дефицит бюджета «немалый». «Но сейчас мы будем активно работать с федеральным центром по госпрограммам, чтобы значительно уменьшить его или полностью закрыть», – заявил он.

Председатель Госсовета также подчеркнул, что в бюджете на ближайшие три года заложены средства на предоставление выплат многодетным семьям взамен положенного им земельного участка.

«Правительство республики изыскало на это средства на каждый финансовый год – по 500 млн рублей. Мы обсудили этот вопрос в парламенте, и Раис РТ Рустам Минниханов поддержал нас, чтобы ежегодно в бюджете предусматривать дополнительные средства на эти цели. Это нужно для того, чтобы те, кто не может или не хочет ждать земельных участков, могли получить материальную компенсацию», – уточнил он.

Владислав Виниченко: «Наиболее остро стоит вопрос льготного обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, включая вопросы отсутствия лекарств в аптеках и в стационаре» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наиболее остро стоит вопрос льготного обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями»

С докладом на заседании перед депутатами выступил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Владислав Виниченко.

Он рассказал, что за 10 месяцев его ведомство рассмотрело более 1,5 тыс. обращений, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Наиболее остро стоит вопрос льготного обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, включая вопросы отсутствия лекарств в аптеках и в стационаре, отказа в выписке льготного рецепта и длительного отсроченного обслуживания», – подчеркнул Виниченко.

Глава Росздравнадзора по РТ добавил, что часто поступали обращения по ненадлежащему лекарственному обеспечению препаратами для иммунотерапии пациентов в Республиканском онкологическом диспансере.

«Кроме того, граждане обращались с просьбой оказать содействие в обеспечении лекарственными препаратами по сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету, тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови. Но это связано с низким нормативом федерального финансирования для льготников», – сообщил Виниченко.

После рассмотрения обращений, связанных с льготными лекарствами, проведено пять проверок медицинских организаций, объявлено 365 предостережений. В 83% случаев права граждан были восстановлены, в остальных случаях даны разъяснения, уточнил он.

Николай Атласов поинтересовался, почему онкодиспансеры вовремя не получают лекарственные препараты, в частности «Пролголимаб» Фото: © «Татар-информ»

«Проводится мониторинг качества и доступности медицинской помощи участникам СВО»

Вопросов к докладчику у депутатов оказалось немало. Так, Николай Атласов поинтересовался, почему онкодиспансеры вовремя не получают лекарственные препараты, в частности «Пролголимаб».

«Да, эта проблема существует, к нам тоже поступил ряд обращений. Но по тем обращениям, которые были, мы отработали, препараты получены в сроки, установленные лечением. Есть небольшие трудности с финансированием. Мы неоднократно выходили на проверки с прокуратурой, сами устраивали профилактические визиты. Даны предписания. Надеемся, что ситуация изменится», – ответил Виниченко.

Депутата Эдуарда Шарафиева интересовала работа ведомства по контролю за оказанием медицинских услуг участникам специальной военной операции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутата Эдуарда Шарафиева интересовала работа ведомства по контролю за оказанием медицинских услуг участникам специальной военной операции.

«Нами проводится мониторинг качества и доступности медицинской помощи участникам СВО. У нас около десяти отчетных форм, по которым проводится оценка. Смотрим диспансеризацию, дальнейшее диспансерное наблюдение. За текущий период к нам поступило три обращения от участников СВО. Нами даны разъяснения и оказана помощь в направлении одного из них в Центр нейрохирургии имени Бурденко. Следим, чтобы они были обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями», – сказал Виниченко.

Альберт Ягудин: «Жители Нижнекамска «выражают глубокую обеспокоенность ростом заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Они требуют, чтобы власти им помогли»

Тему здравоохранения уже в завершающей части заседания продолжил депутат Альберт Ягудин, попросив слово в «разном». Он сообщил, что ему поступило коллективное обращение от жителей Нижнекамска, местных депутатов и районного Совета ветеранов.

«Они не то что просят – они требуют, чтобы власти им помогли. Вопрос создания филиала онкодиспансера на территории Нижнекамского района поднимался неоднократно. Думаю, что этому вопросу более 10 лет. Однако никто ничего делать не хочет», – заявил парламентарий.

По его словам, жители Нижнекамска «выражают глубокую обеспокоенность ростом заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний». «По данным региональных источников, в Нижнекамском районе за последние годы число состоящих на учете онкобольных увеличилось примерно с 7 до 8,5 тыс., а количество смертей от рака в 2023 году составило около 530 случаев, что на 18% больше, чем годом ранее», – констатировал Ягудин.

Он добавил, что в Нижнекамске до сих пор отсутствует собственный онкологический диспансер, несмотря на то что город является третьим по численности населения и вторым по промышленной значимости в Татарстане. При этом промышленная зона города производит выбросов вредных веществ в воздух больше, чем в других городах республики, подчеркнул депутат.

«Жители проходят обследование и контроль в других городах. Всех нижнекамских онкобольных направляют на лечение в Альметьевск, дорога до которого составляет два часа только в одну сторону. Это объясняется загруженностью онкодиспансера в Набережных Челнах. Многие пациенты, особенно пожилые, не могут позволить себе регулярные поездки на лечение. Только одна поездка в Альметьевск и обратно обходится примерно в 8 тыс. рублей. А таких поездок требуется множество», – сказал Ягудин.

Он заметил, что в первичном онкологическом отделении Нижнекамска не хватает специалистов, оборудования и препаратов.

«По вашему предложению проведем «мозговую атаку», посоветуемся с правительством, Раисом республики. Поставленный вами вопрос официально доведем до Кабинета Министров», – заверил депутата Мухаметшин.