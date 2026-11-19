Государственный Совет Татарстана принял во втором и третьем чтениях закон о бюджете республики на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы в следующем году составят 603,6 млрд рублей, расходы – 612,1 млрд рублей, дефицит – 8,5 млрд рублей.

В 2028 году доходы запланированы на уровне 627,2 млрд рублей, расходы – 636,5 млрд рублей, дефицит – 9,4 млрд рублей. В 2029 году доходы составят 652,5 млрд рублей, расходы – 656 млрд рублей, дефицит – 3,5 млрд рублей.

Как сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, ко второму чтению поступила 371 поправка, из которых 354 были рекомендованы к принятию.

Объем целевых федеральных средств на 2027 год составит 43,6 млрд рублей. На социально-культурную сферу дополнительно предусмотрено 20,7 млрд рублей, дорожное строительство – 14,2 млрд рублей, поддержку сельского хозяйства и сельских территорий – 3,4 млрд рублей.

После принятия бюджета во втором чтении председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев предложил утвердить документ в целом. Депутаты поддержали предложение, приняв закон в третьем чтении.