Бюджет Татарстана на 2027–2029 годы обсудят с муниципалитетами 7 октября

Законопроект о бюджете Татарстана на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесли в Государственный Совет республики. В ближайшее время документ направят на рассмотрение профильных комитетов. В парламенте начинается обсуждение основного финансового закона Татарстана на предстоящие три года, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Председатель Государственного Совета Фарид Абдулганиев рассказал о дальнейшей работе над проектом бюджета, внесенным Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

7 октября законопроект обсудят с муниципалитетами, а 8 октября состоятся парламентские слушания. Затем бюджет рассмотрят на заседаниях профильных комитетов по ключевым направлениям. После этого комитет по бюджету, налогам и финансам подготовит сводное заключение, и документ будет готов к рассмотрению в первом чтении.

Абдулганиев отметил, что парламентарии сейчас детально изучают проект бюджета. По его оценке, документ сбалансирован, что важно для сохранения экономической стабильности, снижения инфляции и роста реальных доходов населения.

Бюджет также сохраняет социальную направленность и ориентирован на реализацию конкретных программ. Предусмотренного в проекте финансирования должно хватить для выполнения социальных гарантий и намеченных республиканских программ.

Законопроект о бюджете Татарстана на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов разместят в открытом доступе на официальном сайте Государственного Совета.

Одновременно с республиканским бюджетом в парламент внесли законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Ознакомиться с ним также можно будет на сайте Государственного Совета после регистрации документа.