Татарстан выделит еще 400 млн рублей на реставрацию присутственных мест Казанского Кремля

На ремонтно-реставрационные работы присутственных мест Казанского Кремля из бюджета Татарстана будет направлено почти 400 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Таким образом, ремонт, который длится с 2016 года, обойдется республике в общей сложности в 1,6 млрд рублей.

Согласно документации, рабочим предстоит до конца этого года обустроить отопительную и вентиляционную системы, отремонтировать канализацию и сети кондиционирования, установить электрооборудование и витражи, а также заменить двери.

Заказчиком проекта выступает «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Оно будет принимать у подрядчиков заявки на участие до 5 апреля этого года, а 7 апреля определит победителя.