Бюджет РТ выделит 25 млн рублей на документы по засыпке Казанки рядом с «Чашей»

Из бюджета Татарстана распоряжением Кабмина РТ будет направлено 25 млн рублей на разработку проекта по засыпке реки Казанки рядом с «Чашей». Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, проект по созданию искусственного участка земли на территории Куйбышевского водохранилища будет реализован в два этапа.

На первом этапе предполагается засыпать участок площадью 9,9 гектара справа от «Чаши». Вторым этапом работ станет создание искусственного участка слева от Центра семьи до Ленинской дамбы площадью 4,3 гектара. Таким образом, общая территория работ составит 14,2 гектара.

Заказчиком проекта выступает Главстрой РТ. Подать заявку на участие можно до 28 февраля, а подрядчика определят 2 марта. Крайний срок окончания работ — 18 июля 2022 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан направит 12,8 млн рублей на планировку территории для возведения Соборной мечети Казани.