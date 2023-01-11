Бюджет РТ в 2022 году получил 10,7 млрд рублей неналоговых доходов

В прошлом году от использования и реализации государственного имущества и земельных участков в бюджет Татарстана поступило 10,7 млрд рублей неналоговых доходов, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ. Бюджетное задание перед республиканским бюджетом на 31 декабря выполнено на 100,1%.

При этом на аренде имущества удалось заработать 241,98 млн рублей (план выполнен на 101,6%), аренде земли – 10,04 млрд рублей (100%), поступления от сервитута составили 24,4 млн (101,5%). Кроме того, было продано имущества на 178,76 млн рублей (план выполнен на 100,1%), реализовано земельных участков на 4,63 млн рублей (100,3%). За доверительное управление было заплачено 51,3 млн рублей (100,1% плана), дивиденды – 81,43 млн рублей (100%), часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий – 77,78 млн рублей (100%). Прочие доходы составили 30,48 млн рублей.