Бюджет РТ направит более 4,5 млрд рублей на поддержку предпринимателей в этом году

Для поддержки предпринимателей Татарстана в 2022 году из бюджета республики будет выделено свыше 4,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Первоначальная сумма поддержки бизнеса в республике должна была составить 1,2 млрд рублей, однако с учетом капитализации подведомственных Министерству экономики структур — Фонда поддержки предпринимательства Татарстана и Гарантийного фонда РТ — общая сумма превысила 4,5 млрд.

Основными мерами финансовой помощи предпринимателям станут льготные займы и микрозаймы, а также субсидирование затрат по уплате процентных ставок и затрат на развитие бизнеса.

Кроме того, Министерством экономики совместно с подведомственными организациями будут организованы информационные и обучающие мероприятия по трем стадиям развития бизнеса: самозанятые, начинающие и действующие предприниматели.