Бюджет РТ направит 4,4 млрд рублей на возведение четвертой очереди Вознесенского тракта

Строительство четвертой очереди казанского Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 «Волга» обойдется бюджету Татарстана в 4,4 млрд рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Помимо строительства самой дороги, подрядчик должен будет обустроить объездные пути строительной зоны, а также построить ливневые канализации и барьерные ограждения вдоль новой трассы. Кроме того, рабочим предстоит благоустроить и озеленить прилегающую территорию после строительства.

Согласно документации, заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс». Он будет принимать заявки от подрядчиков до 22 апреля этого года, а 26 апреля будет определен победитель. Все работы предстоит завершить до 25 ноября 2024 года.

Ранее был размещен тендер на строительство третьей очереди Вознесенского тракта. Предполагаемые траты бюджета РТ тогда также были оценены в 4,4 млрд рублей.

Строительство пятой «вылетной» магистрали из Казани — Вознесенского тракта — началось в августе 2021 года. Дорога станет дублером Мамадышского тракта и улучшит транспортную ситуацию в поселках Вознесенское, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольный, Вишневка, жилых комплексах «Весна» и «Светлая долина».