Бюджет РТ направит 105 млн рублей на реставрацию Института археологии имени Халикова

Реставрация здания Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук Татарстана обойдется бюджету республики в 105 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, ремонт затронет внутренний и внешний интерьер, системы водоснабжения, вентиляцию и отопление. Кроме того, рабочим предстоит соорудить все необходимые элементы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Институт археологии имени А. Х. Халикова является одним из трех ведущих археологических академических институтов в европейской части Российской Федерации и единственным таким учреждением на территории Поволжья.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой РТ, который будет принимать заявки на участие до 3 марта этого года. При этом все ремонтные работы должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.