Бюджет России заработал 245 млрд рублей от маркировки табака за три года

245 млрд рублей – именно столько составили доходы бюджета от налогов с системы маркировки табачной продукции за три года. Об этом рассказала замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева, добавив, что это общий эффект от пресечения нелегального оборота данных товаров.

Она отметила, что на данный момент действие системы распространяется на более 120 тыс. юрлиц. При этом объем табачного рынка стабилизировался и демонстрирует тенденцию к снижению, пишет ТАСС. Так, 18 производств было легализовано, а 45 нелегальных закрыто, делится спикер.

Приезжева также сказала, что лишь 57% стран, подписавших протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, внедрили такую систему. При этом РФ, которая не числится в участниках данного протокола, с 2019-го внедряет систему мониторинга за оборотом товаров, которые нужно маркировать.