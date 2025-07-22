«Бюджет ниже, чем у «Газпрома»: босс УНИКСа Богачев – о переходе Димитриевича в «Зенит»

Фото: vtb-league.com

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал «ТИ-Спорту» переход экс-баскетболиста казанского клуба Ненада Димитриевича в питерский «Зенит». Он признался, что УНИКС также претендовал на игрока.

«Хотелось бы, чтобы он у нас был. К нему хорошее отношение, у него сын родился в Казани. Видимо, вопрос в деньгах. Мессина, конечно, ему мало давал играть. Видимо, «Зенит» перекупил. У нас ни одного игрока нет, который миллион бы получал. У нас он тоже первый год не показал себя, но, когда мы заняли первое место, его роль была значительна в финалах. Публика была в восторге. К нему отношение было здесь очень теплым, дружеским. И неоднократно обращались, чтобы он к нам пришел. Но деньги такие невозможно позволить», – отметил Богачев.

– Что Ненад отвечал на переговорах о возвращении в Казань?

– Он хотел любым путем в любой команде Евролиги играть. Независимо от зарплаты. И у него не получилось. Мне сын сказал, что Димитриевич согласен перейти в «Зенит», потому что в команду Евролиги его почему-то не берут. Может быть, из-за того, что такой год у него неудачный был в Милане. Поэтому в «Зенит» он уже пошел за деньгами. Трудно отказаться. Наш бюджет все годы был явно в несколько раз ниже, чем у питерского «Зенита». Жалко очень. У нас он проявил себя, звездочкой был. Пожелаем ему удачи. Пусть с нами осторожно играет, мы методы его игры знаем (смеется), – сказал Богачев.

Напомним, Димитриевич выступал за УНИКС с 2022 по 2024 год. С казанцами он брал Единую лигу ВТБ в 2023-м. В сезоне 2023/24 македонец был признан «Самым ценным игроком».