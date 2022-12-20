Бюджет Менделеевска впервые превысит 1 млрд рублей

Депутаты Совета Менделеевского района и городского Совета приняли во втором чтении бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Впервые за всю историю доходы бюджета Менделеевского района в 2023 году превысят 1 млрд рублей.

Планируемые показатели следующего года — 1,07 млрд рублей, 2024 года — 1,09 млрд рублей, 2025-го — 1,18 млрд рублей.

«Это очень важный исторический момент, который доказывает, что имеющийся потенциал города и района эффективно используется и дает такие результаты», — отметил на заседании глава муниципалитета Радмир Беляев.

Самая большая статья доходной части бюджета — налоговые поступления. При этом приоритетным для Менделеевского района является социальная составляющая бюджета: 887 млн рублей будет направлено на финансирование социально-культурной сферы, в том числе более 675 млн — на образование и молодежную политику. Также среди основных статей расходов — физкультура и спорт, ЖКХ и социальная политика.

Сейчас в сфере образования в Менделеевском районе реализуется проект создания образовательного кластера. В 2023 году будет запущен химико-технологический лицей, а затем начнется работа над созданием профильного колледжа.