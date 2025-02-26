Бюджет Менделеевска впервые превысил отметку в 1,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Впервые бюджет Менделеевского района превысил отметку в 1,5 млрд рублей, по итогам 2024 года темп роста составил 26%. Об этом в итоговом докладе на заседании совета муниципалитета сообщил его глава Радмир Беляев. По налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета на душу населения район занимает 8-е место в республике.

В заседании принимают участие министр экономики Мидхат Шагиахметов, депутат Госсовета, участник СВО Эдуард Шарафиев.

«Значительно выросла среднемесячная заработная плата и составила более 82 тыс. рублей. В компании «Аммоний» средняя зарплата достигла 145 тыс. рублей. По темпу роста заработной платы и по темпу роста реального среднедушевого денежного дохода населения мы занимаем 3-е место в республике», – доложил Радмир Беляев.

Также Менделеевский район занял 7-е место в Татарстане по индексу промышленного производства за январь-декабрь 2024 года, он составил 113,3%. Рост показал и валовый территориальный продукт, который оценивается на уровне 33,1 млрд рублей.

В рейтинге социально-экономического развития Татарстана район занимает по итогам года 13-е место, поднявшись на 4 пункта.