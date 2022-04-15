Бюджет Казани за 2021 год исполнен с профицитом в 1,5 млрд рублей

Городской бюджет татарстанской столицы по итогам 2021 года был исполнен с профицитом средств в размере 1,5 млрд рублей. Все социально-значимые расходы были профинансированы в полном объеме. Об этом на XIII сессии Казанской городской Думы рассказал председатель постоянной Комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам Булат Кутдусов.

Он отметил, что прошедший 2021 год был отмечен значительным ростом доходов городской казны. В бюджет Казани поступило почти 38 млрд рублей – это на 30% больше, чем в пандемийном 2020 году. Уточненный план по доходам оказался перевыполнен на 3%.

«Профицит бюджета составил 1,5 млрд рублей», - отметил докладчик.

Он добавил, что вместе с доходами, на 29% выросли и расходы бюджета Казани.

«Все социально-значимые расходы – зарплаты работников бюджетной сферы, коммунальные платежи, расходы на питание, а также компенсационные выплаты и субсидии были профинансированы в полном объеме», - заключил Кутдусов.

