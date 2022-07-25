news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
25 июля 2022  17:36
Александр Хевронин

Власти Казани направят 6,3 млн рублей на содержание городских садов, парков и скверов

news_top_970_100

Содержание садов, парков и скверов в Казани обойдется городскому бюджету в 6,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, в летний период рабочим предстоит выкашивать траву, чистить дорожки и площадки, а также убирать мусор из урн и с территории парков и скверов. В зимнее время подрядчик должен будет очищать спортивные и детские площадки от снега и льда.

Заказчиком проекта выступает «Горводзеленхоз», который будет принимать заявки на участие в тендере до 1 августа этого года. Всего в плане значатся 120 общественных пространств, на которых выбранный подрядчик должен будет обеспечивать порядок до конца 2022 года.

#госзакупки #Казань #казанские парки и скверы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100