В 2021 году бюджет Казани получил дополнительные 313 млн рублей из татарстанской казны

Дополнительная поддержка городского бюджета Казани из татарстанской казны в 2021 году составила 313,5 млн рублей. Об этом на IХ сессии Казгордумы рассказал начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин.

«В текущем году увеличен объем безвозмездных поступлений городу из бюджета на 313,5 млн рублей», — отметил докладчик.

Дополнительные средства пошли на возмещение убытков, возникших при изъятии земельных участков для строительства дорог, обеспечение антитеррористической защиты муниципальных организаций города, финансовую поддержку автотранспортных предприятий и другие направления.

Вместе с поддержкой выросла и расходная часть бюджета Казани на текущий год.

«За счет увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета на сумму 853,3 млн рублей предлагается увеличить расходы», — обратился к участникам сессии Ирек Мухаметшин.

Основными направлениями дополнительных ассигнований станут мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социально-культурной сферы (270 млн рублей), текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений (154 млн рублей), содержание и ремонт уличной дорожной сети (140 млн рублей), развитие системы общественного транспорта (65 млн рублей) и другие.