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Экономика
19 апреля 2022  09:00
Александр Хевронин

Казань направит свыше 9,5 млн рублей на празднование дня России

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В Казани на подготовку и проведение праздника, посвященного Дню России, из городского бюджета города будет выделено свыше 9,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, жителей столицы Татарстана ожидает трехчасовая концертная программа и двухминутный салют на кремлевской набережной. Кроме того, часть денег будет направлена на оформление города. 

Заказчиком проекта выступает Управление культуры Казани. Оно будет принимать заявки от подрядчиков до 28 апреля этого года, а 4 мая станет известен победитель. 

#госзакупки #Казань #день России
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