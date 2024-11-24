Бюджет казанцев на новогодние подарки за год вырос на 28%

Казань заняла первое место среди мегаполисов по росту бюджета на новогодние подарки. Если в прошлом году горожане были готовы потратить на их покупку 13,3 тысячи рублей, то в этом году на 28% больше — 17 тысяч. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob.

В среднем по России ожидаемые затраты на новогодние подарки выросли на 20% — с 14,3 тысячи до 17,2 тысячи рублей. Среди мегаполисов по росту бюджета за Казанью следует Новосибирск, где планируемая на подарки сумма выросла на 27%. Замкнул тройку Нижний Новгород – 23%, далее расположилась Самара – 22%.

Порадовать близких, друзей или коллег планируют восемь из 10 респондентов. При этом сделать подарки родственникам хотят 67%, 35% — любимому человеку, 23% — друзьям, 13% — коллегам. 15% признались, что хотят побаловать себя. В то же время 14% опрошенных заявили, что вообще не планируют тратиться.

«Мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но их средний бюджет почти в полтора раза больше — 20000 рублей против 14500 рублей соответственно. Молодежь в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, дарит подарки своим половинкам (46%), друзьям (41%) и себе (18%). Средний чек у них также выше», — говорится в материалах исследования.