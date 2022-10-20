«Дойти до японских иен»: депутаты Татарстана приняли бюджет в первом чтении

Законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год приняли сегодня на заседании Госсовета в первом чтении. Ожидается, что поправки к главному финансовому документу республики будут внесены до 28 октября, а затем его рассмотрят во втором чтении. Как верстали бюджет в условиях санкций и на что обратили внимание депутаты – в материале «Татар-информа».

По словам Мидхата Шагиахметова, введенные в отношении России беспрецедентные санкции значительно ограничивают развитие экономики страны Фото: president.tatarstan.ru

«В социально-экономическом развитии важная роль отводится МСП»

При формировании бюджета были учтены показатели социально-экономического развития, которые представил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. По его словам, введенные в отношении России беспрецедентные санкции значительно ограничивают развитие экономики страны.

«Санкционное давление не статично, оно будет усиливаться, в том числе в части вторичных санкций, дополнительных ограничений на экспорт и дальнейшего расширения списка подсанкционных товаров и технологий, что значительно повышает фактор неопределенности условий дальнейшего развития», – отметил глава Минэкономики РТ.

Для поддержки бизнеса на федеральном уровне принят план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления. Так, системообразующие организации Татарстана получили более 40 млрд рублей льготных кредитов на пополнение оборотных средств, отсрочкой по страховым взносам предприятия республики воспользовались на сумму 20 млрд рублей, малый и средний бизнес поддержан на сумму более 60 млрд рублей.

«Благодаря фундаменту, заложенному в предыдущие годы, бесперебойной работе предприятий и организаций, стабильной работе кредитно-финансовых организаций, федеральным и региональным мерам поддержки, реализации национальных проектов и республиканских программ по итогам 2022 года валовой региональный продукт республики оценивается на уровне 3,7 трлн рублей», – рассказал Шагиахметов.

В следующем году валовой региональный продукт прогнозируется на уровне 3,9 трлн рублей. С учетом реализации планов предприятий индекс промышленного производства планируется на уровне 100,7%. Объем сельскохозяйственной продукции запланирован на 280 млрд рублей.

«Оборот розничной торговли прогнозируется в 2023 году в 1,3 трлн рублей. Уход отдельных иностранных компаний с нашего рынка дает возможность отечественным производителям занять их место и закрепиться в своих товарных группах. Продолжается также тенденция по увеличению доли электронной торговли в общем обороте», – подчеркнул министр.

Он добавил, что в следующем году планируется ввести более 2,8 млн кв. метров жилья, а за три года – свыше 8,8 млн кв. метров. Объем инвестиций в основной капитал должен составить 782,7 млрд рублей.

«Для обеспечения прогноза социально-экономического развития республики важная роль отводится малому и среднему предпринимательству, численность работников этой сферы в экономике в 2023 году должна достичь более 804 тыс. человек», – сообщил глава Минэкономики РТ.

Он уточнил, что для малого и среднего бизнеса в следующем году планируется предусмотреть финансирование на микрозаймы и поручительства в связи с востребованностью и эффективностью этих мер поддержки.

Радик Гайзатуллин ознакомил депутатов с проектом бюджета Фото: president.tatarstan.ru

«Правительство представило максимально сбалансированный бюджет непростого 2023 года»

С проектом бюджета парламентариев ознакомил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин. Он рассказал, что налог на прибыль в следующем году должен составить 103,1 млрд рублей. Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет республики прогнозируется в сумме 116,8 млрд рублей, в бюджет – 81,9 млрд рублей.

Налог на имущество организаций в 2023 году запланирован в размере 31,2 млрд рублей, а налог на имущество физлиц оценивается в 2,6 млрд рублей. Неналоговые доходы консолидированного бюджета составят 11,2 млрд рублей, бюджета республики – 6,1 млрд рублей.

«Безвозмездные поступления от федерального бюджета учтены на 2023 год в сумме 51,9 млрд рублей, – заявил министр. – Растет уровень первоочередных, социально значимых и текущих расходов. В плановом бюджете на следующий год они составят более 80% от общего объема расходов».

Кроме того, по словам Гайзатуллина, в бюджете предусмотрено финансирование республиканских социально значимых мероприятий, действующих на протяжении ряда лет, с финансированием в 7,3 млрд рублей.

Таким образом, на следующий год доходы бюджета запланированы в 333,9 млрд рублей, расходы — 361 млрд рублей, дефицит — 27,1 млрд рублей. Консолидированный бюджет республики прогнозируется в следующих объемах: доходы — 394,4 млрд рублей, расходы — 421,5 млрд рублей, дефицит — 27,1 млрд рублей.

Председатель Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин добавил, что нужно быть готовыми к оптимизации расходов из-за действующих санкций, а также к формированию собственных источников доходов бюджета.

«Правительство представило максимально сбалансированный и в целом неплохой бюджет непростого наступающего 2023 года», — оценил основной финансовый документ республики Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Леонид Якунин добавил, что нужно быть готовыми к оптимизации расходов из-за действующих санкций Фото: president.tatarstan.ru

«Чтобы до японских иен дойти, надо бюджет хорошо изучить»

После докладов двух министров парламентарии перешли к обсуждению проекта бюджета. Депутат Леонид Якунин отметил, что много вопросов было по социальной и финансовой поддержке мобилизованных граждан. «На мой взгляд, необходимо предусмотреть увеличение резервного фонда Правительства Татарстана на жизнеобеспеченность населения в санкционных условиях и на мобилизационные мероприятия», – заявил он.

Якунин уточнил, что резервный фонд на 2023 год запланирован в объеме 6,7 млрд рублей, что составляет 1,8% к законодательно установленному уровню – 3% от расходов. «Мы знаем, что в проекте федерального бюджета эта норма приостановлена, то есть можно превысить 3%. Поэтому у нас возможность увеличить резерв есть», – подчеркнул парламентарий.

Депутат Марат Галеев убежден, что нынешняя ситуация ставит ключевую задачу – сохранить те позиции, которые были достигнуты в предыдущий период, и устойчивость экономики. «Обращает на себя внимание такой момент – впервые в нашей истории налог на доходы физлиц превысил налог на прибыль. То есть граждане становятся реальными налогоплательщиками, которые формируют бюджет. Это накладывает на нас определенную ответственность перед обществом», – сказал он.

Марат Галеев убежден, что ключевая задача – сохранить те позиции, которые были достигнуты в предыдущий период Фото: gossov.tatarstan.ru

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев заметил, что бюджет в целом отражает большинство вызовов, стоящих перед экономикой в условиях санкций. При этом, по его словам, есть ряд вопросов, которые требуют внимания. «Это прежде всего поддержка добровольческих батальонов “Алга” и “Тимер”. Мы два дня назад вернулись из очередной гуманитарной экспедиции, объехали все четыре новых региона России и своими глазами увидели, что пока еще есть вопросы по организации доставки помощи именно добровольческим батальонам. Уверен, что этот вопрос мы тоже решим», – добавил он.

Парламентарии также смогли задать интересующие вопросы докладчикам. Так, депутат Николай Рыбушкин поинтересовался, почему в бюджете Татарстана есть расчеты в японских иенах. «Мы выяснили, что Япония – недружественная нам страна, но в бюджете я увидел расчеты в иенах. Почему, например, не в китайских юанях?» – спросил он.

На это высказывание вызвался ответить Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Этот блок обеспечен обязательствами “КАМАЗа”. Здесь вопросов вообще нет. Это технический момент, мы просто не можем от этого уйти, хотя тему поднимали. Это нужно для поддержки “КАМАЗа”», – пояснил он.

«Вы – молодец, так скрупулезно прониклись. Чтобы дойти до японских иен, надо бюджет хорошо изучить», – пошутил руководитель республики.

Фото на анонсе: gossov.tatarstan.ru