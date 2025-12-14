«Быть женой героя – это почетно»: истории жен военнослужащих из Челнов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах вручили медали «Жена участника СВО». Мероприятие прошло во Дворце торжеств.

Супруги участников специальной военной операции остаются в тылу и ежедневно проходят собственное испытание на стойкость и силу духа. Пока их супруги защищают Родину на передовой, они берут на себя заботу о семье, детях, доме, продолжают работать, помогают волонтерам и поддерживают бойцов. Их выдержка, верность и внутренняя сила заслуживают особого уважения.

За каждой такой историей – личная судьба, тревожные ожидания и любовь, которая помогает выстоять в самых сложных обстоятельствах. Эти женщины не привыкли говорить о себе, но именно их поддержка становится для бойцов опорой и надеждой на возвращение домой.

Ветеран СВО с позывным Мотор – многодетный отец. В этом году в их семье родился третий ребенок, дочку назвали Эллая. Сегодня мужчина все свободное время проводит рядом с близкими, однако еще несколько месяцев назад он находился на передовой. После ранения боец оказался в госпитале, и супруга прилетела к нему сразу же.

«В госпиталь когда попал с этим ранением, она сразу же прилетела. Это был ее первый в жизни перелет на самолете. Она не побоялась, спокойно одна улетела в Питер, самостоятельно добралась и ухаживала за мной», – рассказал ветеран.

История семьи Нусратовых – еще один пример силы и верности. Как вспоминает ветеран СВО с позывным Япон, после тяжелого ранения он не сразу понимал, что происходит, но в памяти оставалось лишь одно – обещание, данное жене.

«Когда я получил тяжелое ранение и не понимал, кто я и что со мной, единственное, что помню, – я обещал вернуться. Я не помнил своего имени, была сильная контузия, но это слово осталось», – поделился он.

Супруга военнослужащего Дарья Нусратова говорит, что именно любовь помогает пройти самые трудные испытания. «Для меня это знак и напоминание о том, что не все в жизни дается легко, но когда любишь, то можно все перенести», – отметила она.

Военнослужащий с позывным Монгол – многодетный отец. Он мог не идти на передовую, но принял решение встать на защиту Родины. Все это время его поддерживала жена, которая ни разу не пожаловалась на трудности, чтобы муж не переживал и мог выполнять боевые задачи. Об одном из таких эпизодов боец рассказал сам.

«Мы с товарищем выдвинулись на позиции, у нас была задача доставить технику. Поняли, что за нами следят. Начался артобстрел, начали закидывать коптерами и ВОГами. В итоге коптер скинул ВОГ между мной и товарищем. Нам просто повезло, что он не взорвался», – рассказал ветеран.

Его супруга Гульсирень признается, что быть женой военнослужащего – большая ответственность и гордость.

«Быть женой героя – это почетно. Я горжусь своим мужем, дети гордятся своим отцом, тем, что он дослужился до командира», – рассказала челнинка.

Тяжелый путь вместе с военнослужащим с позывным Алим прошла его супруга Александра. В 2023 году мужчина ушел на СВО, получил тяжелое ранение и сейчас проходит восстановление. Для семьи он остается героем, примером мужества и патриотизма.

Сын военнослужащего Мирослав говорит о родителях с особым уважением. «Без их активной гражданской позиции жить было бы скучно. Я очень ими горжусь, они для меня во многом пример», – сказал мальчик.

В знак благодарности и уважения женам военнослужащих были вручены награды. Их передали председатель городского совета ветеранов СВО Шамиль Аюпов и руководитель исполнительного комитета Фарид Салахов.

«Это дань уважения тем, кто бережет домашний очаг, чтобы наши герои знали, что их ждут. Именно это дает им силы возвращаться домой», – отметил Фарид Салахов.

Завершилось мероприятие медленным танцем, который исполнили семьи участников специальной военной операции.

