«Быть успешным, чтобы помогать другим»: в Казани стартовал форум «Бизнес во благо»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани стартовал форум «Бизнес во благо». Более 1 тыс. предпринимателей со всей России обсудят вопросы благотворительности, примут участие в тренингах и дискуссиях, а также смогут сделать пожертвования для подопечных «Приюта человека».

«Сегодняшний форум собрал инициативных, добрых, отзывчивых людей. Хочу от всего некоммерческого сектора сказать вам огромное спасибо. Нравственный социальный уровень любого общества определяется тем, как в нем относятся к социально незащищенным слоям населения. В Татарстане есть огромное количество людей, занимающихся этими вопросами. Отрадно, что приехали предприниматели и из других регионов страны», – обратился к участникам заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

Открыл форум видеоролик, посвященный проекту «Приют человека». Его участники ежедневно раздают нуждающимся горячее питание и предоставляют ночлег. Он функционирует благодаря поддержке предпринимателей республики, в частности бизнес-сообщества «Меценаты».

«Делай свой бизнес прибыльнее, масштабнее, помогай другим и получи здесь поддержку сам. Быть успешным, чтобы помогать другим – наша главная цель», – было сказано в приветственном ролике.

На форуме будут подняты такие темы, как будущее благотворителей, их взаимодействие с властью, развитие частных инициатив и многие другие.

Проект «Приют человека» реализуется уже пять лет, рассказал председатель совета директоров бизнес-сообщества «Меценаты» Ильяс Гимадов. По его словам, ежедневно нуждающимся раздаются порядка 2 тыс. порций горячего питания, а цель инициативы – дойти до показателя в 10 тыс.

«Мы хотим сделать этот проект еще масштабнее. Для этого нужна постоянная системная поддержка. На сегодняшний день у нас открыто 17 пунктов по всему Татарстану. Ежедневно раздаются 2 тыс. порций. Среди нуждающихся 80-90% – это пожилые люди, инвалиды, ветераны. Наша цель – достигнуть показателя в 10 тыс. порций», – пояснил он.

Гимадов подчеркнул, что проект уже вышел за пределы Татарстана. Недавно подобный пункт был открыт в Ульяновске, есть заинтересованность и в других регионах страны.

«Последний пункт, который мы открыли, появился в Высокогорском районе благодаря поддержке местного предпринимателя. Если еще есть такие же инициативные бизнесмены в других районах республики, то вы можете прийти к нам, чтобы в вашем городе, муниципалитете появился такой же пункт выдачи горячего питания нуждающимся», – заявил Ильяс Гимадов.

Далее выступил один из подопечных «Приюта человека» Радик Абдуллин. Он родом из Бугульмы, где долго не мог найти работу. Ему часто отказывали из-за того, что он инвалид – у него нет одной из рук по локоть. Однако благодаря поддержке неравнодушных людей и в том числе этого проекта, он смог преодолеть трудности, завести семью и даже построить дом.

«Сейчас я нашел себе занятие – занялся копчением рыбы. Мы уже два года потихоньку развиваем свой бизнес. Мне очень помогли в “Приюте человека”. Сейчас у нас есть даже традиция. Когда я копчу пласт рыбы, то обязательно три рыбины раздаю нуждающимся. Эта организация очень нужна. Она дает все возможности людям, просто нужно стремиться. Я уже девять лет там работаю. Надеюсь, скоро я смогу вступить и в сообщество “Меценаты”», – поделился Радик Абдуллин.