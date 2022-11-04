Гала-фестиваль «Наш дом — Татарстан. Россия»: «Быть разными, но быть вместе»

В «Казань Экспо» прошел гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан». Концерт по традиции приурочен ко Дню народного единства. Как это было — в фотоистории «Татар-информа».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Татарстане все дружат друг с другом, хотя и говорят на разных языках»

Праздник открылся видеорядом с кадрами Татарстана, детскими рисунками, изображаюшими быт и уклад народов России. Вступительное слово взяла участница шоу «Голос» девятилетняя вокалистка Элина Нигматуллина.

Девочка рассказала о себе, что она «татар кызы», но знает много русских народных песен, так как в Татарстане все дружат друг с другом, хоть и говорят на разных языках.

Когда приходит праздник, все надевают красивые костюмы, поют и танцуют, накрывают столы и угощаются чем-то особенным. Например, мама ее друга готовит котлеты по-мордовски «Медвежья лапа», марийские соседи стряпают необычные ржаные пирожки — «Коголи», а дед Маркел готовит по старинным чувашским рецептам вкусный квас.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За тебя, Родина-мать!»

После вступительной речи прозвучала вокальная композиция «За тебя, Родина-мать!» в исполнении Элины Нигматуллиной, фолк-проекта «Ежевика» и ансамбля «Махоня» — лауреатов фестиваля «Наш дом — Татарстан. Россия».

В этом году в семи отборочных зональных турах, прошедших в районах и городах Татарстана приняли участие более 3 тысяч человек, которые представили 420 номеров, представляющие песенные, хореографические и инструментальные традиции десятков национальностей, проживающих в Татарстане. По результатам отбора для участия в сегодняшнем гала-концерте фестиваля прошли более 900 участников, представляющих более 70 национальных коллективов.

Вышедшие на сцену ведущие Гульназ Сафарова и Андрей Челноков дали старт официальной части праздника, поздравив зрителей с Днем народного единства.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Камалтынов: «Патриотизм и сплочение позволят уберечь нашу страну от вызовов»

Заместитель председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов сердечно поприветствовал всех гостей фестиваля, отметив, что в сегодняшние дни мы как никогда вспоминаем о славном времени, когда была спасена Россия.

«И сегодня патриотизм, единение, сплочение — это важнейшие элементы, которые позволят сохранить нашу страну, уберечь от всех вызовов и которые сегодня, к сожалению, имеют место», — сказал политик.

Камалтынов напомнил, что 30 лет назад была создана Ассамблея народов республики, добавив, что вопросы межнационального согласия всегда были ключевым моментом в деятельности органов государственной власти.

Не случайно Президент РТ Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету объявил 2023-й — Годом национальных культур и традиций, тем самым еще раз подчеркнув, на сколько важно сохранить свою идентичность.

«Быть разными, но быть вместе. Наш фестиваль „Наш дом — Татарстан“ — наиболее яркое воплощение политики, которая проводится в республике», — заключил спикер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Награды нашли своих героев

Около 20 человек получили государственные награды во время фестиваля из рук Юрия Камалтынова и прекрасных девушек из организации «Мисс Татарстан». Среди награждаемых — руководители танцевальных коллективов, педагоги дополнительного образования, исполнители авторских песен.

Указом Президента Республики Татарстан за большой вклад в развитие культуры звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» присвоено художественному руководителю ансамбля кряшен «Бермянчек» Эльвире Кашаповой. Званий «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» удостоились заведующая музеем им. Янки Купала в селе Печищи Римма Абызова и руководитель кружка Дома техники города Бугульмы Галине Рыжовой.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Благодарность Президента РТ объявлена певцу, автору и исполнителю песен на удмуртском языке Павлу Александрову, заместителю директора по творчеству районного координационно-методического центра культуры Зеленодольска Дмитрию Бечину.

За большой вклад в укрепление межнационального мира и согласия Благодарность Президента также была объявлена коллективу региональной общественной организации Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан.

Сертификаты от имени Президента РТ на укрепление материально-технической базы и пошив сценических костюмов получили еще десять коллективов республики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рамазан Абдулатипов: «Я настолько восхищен всеми вами, что у меня нет слов!»

Специальный сотрудник Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов о себе рассказал, что десять лет возглавлял Ассамблею народов России, был зампредседателя Правительства России, затем министром России.

«Я многое видел, но я настолько восхищен всеми вами, что у меня нет слов! Огромное спасибо вам за дружбу! — эмоционально сказал он под аплодисменты зрителей . — 30 лет назад я приезжал в Казань, я помню площадь, на которой бегали много разного рода населения. И Шаймиеву, Мухаметшину, Минниханову — отцам-основателям современного Татарстана — удалось дать народу и себе правильные ориентиры».

Самое главное, по мнению политика, что в основе единства народов Татарстана заложена культура, традиции, фольклор разных народов.

«Народы Татарстана объединились своими душами, — отметил Абдулатипов, прикладывая руку к сердцу. — И это очень важно».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Именно женщины являются главными двигателями не только любви, но и дружбы»

По наблюдениям столичного гостя Рамазана Абдулатипова, большинство министров культуры — которые были и которые есть — женщины. Также много представительниц прекрасного пола он подметил среди награжденных сегодня и тех, кто поет и танцует.

«Я пришел к выводу, что именно женщины являются главными двигателями не только любви, но и дружбы!» — воскликнул он.

Однако для того, чтобы женщина стала счастливой и состоялась в политике, ей необходим мужчина, который сделает ее таковой, заключил гость под одобрительными возгласы сидящих в зале.

«Сплачиваясь друг с другом, не нужно забывать, что в первую очередь нужно сплотиться вокруг Родины, Президента, особенно в этой тяжелой ситуации. России брошены тяжелейшие вызовы. И чтобы достойно ответить на эти вызовы, нам надо быть выше, культурнее, достойнее», — отметил Рамазан Абдулатипов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Культуру и традиции представили более полутора десятков народов Поволжья, Кавказа, Средней Азии

Торжественная часть продолжилась концертной программой, на которой выступили лауреаты республиканского этнокультурного фестиваля «Наш Дом — Татарстан». Двери фольклорного братства открыли татарские коллективы, затем на сцене были показаны номера, представляющие культуры и традиции более полутора десятков народов Поволжья, Кавказа, Средней Азии.

На сцене выступили лауреаты фестиваля — группа «Ноу Хау» — барабанщики в костюмах разных народов, театр танца «Сайдаш», ансамбль «Айкай» (Ижевск) и многие другие.

Фольклорную композицию, демонстрирующую творчество народов Севера, представили «Риваят», ансамбль танца «Алтын», а ансамбль танца «Алтын» ДДН РТ представил фольклорную композицию творчества народов Кавказа.

Инструментальную композицию «Апипа» зажигательно исполнили лауреаты фестиваля — оркестр «Казан нуры», кряшенский ансамбль «Бермянчек», солисты ДДН РТ и «Млада».

Вокально-хореографическая композиция «Авыл кое» прозвучала в миксе трио «Казан егетлэре», театра танца «Сайдаш», а Денис Денисов (Казанский камерный хор Республики Татарстан) спел песню «Выйду ночью в поле с конем».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы выстояли, потому что мы вместе»

Народный артист России Дмитрий Певцов со цены отметил, что нужно дышать полной грудью и радоваться тому событию, которое произошло более 400 лет назад.

«400 лет назад приходил враг, и 200 лет назад приходил Наполеон, и в 20 веке приходили фашисты. Но мы выстояли, потому что мы вместе. Сегодня праздник народного единства — это великая дата, и великий праздник, очень важный по содержанию. Он про то, без чего мы не можем существовать в суверенном государстве. Только вместе, только в сжатом кулаке, только в едином духе!» — твердо сказал актер, сжав кулак.

Далее Певцов прочел стихи Александра Пушкина о постнаполеоновских временах «Клеветникам России» и исполнил композицию «Вспомним всех поименно».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Россия — это мы»

В финале масштабного гала-концерта все участники с государственными флагами России и Татарстана в руках под залпы фейерверков исполнили финальную композицию «Россия — это мы».

Республиканский этнокультурный фестиваль «Наш дом — Татарстан» проводится с 2012 года для укрепления единства и духовного взаимообогащения народов. За все время его проведения в нем приняли участие свыше 13,5 тыс. человек.