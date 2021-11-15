Быть предельно внимательными на дороге в метель и гололедицу призывает водителей ГИБДД РТ

По прогнозам, в ближайшие сутки в Республике Татарстан ожидается ухудшение погодных условий. На территории республики ожидается метель, сильный ветер и гололедица.

В связи с грядущей непогодой Госавтоинспекция РТ призывает водителей неукоснительно следовать правилам дорожного движения. На дороге выбирать безопасную скорость, пристегиваться ремнями безопасности, избегать резких ускорений либо торможений. Детей в авто необходимо перевозить исключительно в специальных детских автокреслах.

Пешеходам также нужно соблюдать ПДД. При переходе дороги убедиться, что машины остановились, не перебегать дорогу в неположенном месте. На одежде необходимо иметь световозвращающие элементы.